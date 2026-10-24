VoiceStudio: esta alternativa gratuita ao ElevenLabs funciona diretamente no seu PC

O VoiceStudio é uma aplicação open-source para clonar vozes, dobrar vídeos e transformar texto em fala diretamente no computador, sem depender de serviços na nuvem. É uma alternativa gratuita ao ElevenLabs e já ultrapassa as 83 mil estrelas no GitHub.

O que faz o VoiceStudio

Pense nesta ferramenta como um estúdio de voz completo, que funciona com inteligência artificial (IA). Entre as funcionalidades mais interessantes, destacam-se:

Clonagem de voz: a partir de uma gravação de referência, a aplicação cria uma voz semelhante, que passa a ler qualquer texto que escreva.

a partir de uma gravação de referência, a aplicação cria uma voz semelhante, que passa a ler qualquer texto que escreva. Design de voz: em vez de copiar uma pessoa, descreve a voz que pretende e a aplicação cria-a.

em vez de copiar uma pessoa, descreve a voz que pretende e a aplicação cria-a. Dobragem de vídeo: gera fala sincronizada com o vídeo, noutra língua.

gera fala sincronizada com o vídeo, noutra língua. Ditado e transcrição: converte a sua voz ou um ficheiro de áudio em texto.

converte a sua voz ou um ficheiro de áudio em texto. Audiolivros: transforma textos longos em narração.

Tudo isto está disponível em 646 línguas.

Tudo no seu computador

A grande diferença para os serviços online é que o processamento é feito na sua máquina. Isto significa mais privacidade, uma vez que os seus ficheiros de áudio não têm de ser enviados para servidores de terceiros, e ausência de mensalidades. Os modelos de IA têm de ser descarregados na primeira utilização, por isso convém ter boa ligação e espaço livre.

Que computador é necessário

Com uma placa gráfica NVIDIA (Windows e Linux), a aplicação usa aceleração CUDA. Nos Mac com chip Apple Silicon, aproveita a GPU através do Metal. Se não tiver placa dedicada, funciona apenas com o processador, embora mais devagar, e precisa de cerca de 5 GB livres. Os Mac com processador Intel só conseguem usar a interface, ligada a um servidor remoto.

Como instalar e experimentar

Em macOS ou Linux, abra o Terminal e execute este comando:

curl -fsSL https://voicestudio.sh/install | sh

No Windows, use o PowerShell:

irm https://voicestudio.sh/install | iex

Se preferir não executar scripts remotos, pode descarregar o instalador ( .dmg , .exe , .AppImage ou .deb ) na página de Releases do projeto, no GitHub.

Depois de instalada, abra a secção Voice cloning, escolha a voz de demonstração incluída, escreva uma frase e clique para gerar. Na primeira vez, a aplicação pede para instalar o modelo necessário. Para clonar a sua própria voz, basta adicionar uma gravação limpa, sem ruído de fundo.

Convém que a gravação tennha mesmo entre 5 e 15 segundos, visto que no nosso primeiro teste gravamos uma com 20 segundos e estava a dar erro na clonagem.

Uma nota importante

Clonar a voz de alguém exige autorização dessa pessoa. Além disso, a aplicação é licenciada como AGPL-3.0, mas os modelos de voz têm condições de utilização próprias, que convém consultar antes de qualquer uso comercial.

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