Vai viajar para uma cidade que não conhece? Instale esta app!

Com as férias, muitos são os que se aventuram por cidades novas, "nunca antes" exploradas. Para que os dias sejam tranquilos, existem já muitas aplicações que prometem facilitar a vida aos viajantes até mais experientes. É o caso desta de que lhe falamos hoje: a CityMapper.

Com ou sem família, ou na companhia de amigos, a verdade é que conhecer novos sítios é verdadeiramente enriquecedor. Com a Internet, explorar tornou-se altamente acessível e muito simples. Além de deslocações mais baratas, há aplicações e sites para quase tudo - seja isso imprevisto ou não.

Um dos momentos que mais stress pode causar é a deslocação dentro das cidades. Afinal, os países não funcionam todos da mesma forma e as redes de transporte não seguem um padrão, havendo sítios realmente diferenciados (e confusos), neste aspeto.

Caso ainda vá viajar este verão, chegamos a tempo de lhe mostrar uma aplicação que poderá ser-lhe muito útil, pois ajudá-lo-á a movimentar-se dentro da cidade, ou das cidades, que for explorar.

Chama-se CityMapper e oferece opções de transporte em tempo real para todos os modos de transporte que a cidade tiver disponíveis.

Além dos horários, a app acompanha e informa sobre o estado da viagem e, se for o caso, do trânsito e dos potenciais atrasos.

Apesar de não estar, ainda, disponível globalmente, não incluindo todas as cidades do mundo, a CityMapper promete atualizações recorrentes e tem como objetivo crescer, por forma a albergar cada vez mais destinos.

No website oficial, a CityMapper mostra as cidades onde já pode ser utilizada, dando a conhecer a sua cobertura. Pode consultar aqui. Além disso, o utilizador pode votar, por forma a ajudar a escolher a próxima a ser integrada no ecossistema da CityMapper.