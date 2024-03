Vai viajar? Estes 6 gadgets vão facilitar a sua experiência

Viajar é, hoje, mais acessível do que nunca, estando as viagens mais baratas, de modo geral, e os processos muito mais otimizados. Para facilitar toda a experiência, temos, obviamente, a tecnologia. Deixamos-lhe seis gadgets.

Conhecer o mundo está na wishlist de muita gente, com os vários recantos a serem enumerados e os destinos de sonho estabelecidos. Se, há uns anos, viajar para fora do país e conhecer novas culturas era uma experiência destinada às elites, hoje, o cenário é diferente e a porta do mundo está aberta a um muito mais largo leque de pessoas.

Assim sendo, e graças à Era Digital, não faltam facilitadores, cujo objetivo passa por tornar as viagens ainda mais acessíveis e intuitivas, desde o planeamento até aos dias que dão vida às experiências.

Hoje, deixamos-lhe seis gadgets que poderão ser grandes parceiros durante as suas viagens internacionais.

#1 | Auscultadores

Embora seja quase certo que os coloca na mala, importa recordar que uns auscultadores, bem como uns auriculares, podem ser de grande utilidade, aquando de uma viagem. Afinal, dependendo da viagem que vai fazer, é possível que entre autocarros e aviões, queira algumas horas de paz e silêncio para repor energias.

Talvez seja relevante apostar num equipamento com cancelamento de ruído, por forma a assegurar esse tempo de descanso sem interrupções ou barulhos de fundo.

Tendo em conta que a maioria destes equipamentos se conecta aos dispositivos sem recorrer a fios, por via de Bluetooth, poderá ser pertinente levar consigo uma opção com fio, para visitas guiadas, por exemplo.

#2 | Powerbank

Se uma parte da sua viagem depende do seu smartphone, seja enquanto portador de bilhetes ou apenas enquanto GPS, importa ter consigo uma (ou até duas) bateria portátil, assegurando carga suficiente para todos os momentos em que ele for necessário.

Hoje, o mercado já dispõe de uma larga variedade de opções, respondendo às necessidades específicas de cada utilizador.

#3 | Localizador GPS

Contrariamente às sugestões acima, esta pode não ser óbvia para todos os que almejam conhecer terras internacionais. Porém, acredite, pode ser útil.

Viajar para locais que se desconhece implica uma atenção redobrada à segurança dos bens pessoais. Com esse objetivo em mente, um dispositivo portátil que informe sobre a localização da sua mala, do seu smartphone, da sua câmara fotográfica, ou até das chaves do Airbnb, pode ser muito pertinente.

Também os localizadores GPS abundam pelo mercado, com várias alternativas disponíveis - inclusivamente para rastrear a localização de crianças ou animais.

#4 | Tradutor Vasco

As viagens internacionais exigem uma certa desenvoltura e capacidade de comunicação. De facto, para muitos, a barreira linguística ainda é um impedimento para sair do país.

Para esses, mas também para aqueles que decidem viajar mesmo assim, ter um tradutor sempre presente pode facilitar muito, libertando as pessoas e deixando-as muito mais disponíveis para viverem novas experiências.

Foi exatamente com este propósito que nasceu o Vasco, um tradutor automático e portátil que procura ser um verdadeiro companheiro de viagem, desamarrando as pessoas das dificuldades linguísticas.

Por ser automático, o Vasco assegura traduções em tempo real, podendo ser estabelecida uma conversa em qualquer um dos 108 idiomas que ele suporta. As traduções podem ser feitas em diferentes formatos, servindo uma série de propósitos, desde perceber o que um guia turístico está a dizer, até detetar o nome de um bolo que está na vitrine de uma pastelaria local.

Estar no estrangeiro pode ser desafiante, considerando que, apesar da comum fluência e globalidade do inglês, nem todos os países estão adaptados com informações nesse idioma. Portanto, ler menus, documentos, indicações ou jornais e revistas, bem como conversar com um local, nunca foi tão acessível.

Conheça melhor o Vasco V4 O Vasco Translator V4 foi desenhado pela Vasco Electronics e procura ser uma ponte importante de comunicação entre pessoas de todo o mundo. Este tradutor reúne algumas vantagens importantes, a par de ser um tranquilizador na hora de falar com outras pessoas. 1 | Internet gratuita e ilimitada para sempre Equipado com um cartão SIM, o Vasco pode ser usado em qualquer lado, desde que tenha rede de telemóvel. Não é necessário um smartphone ou Wi-Fi; basta ligá-lo e começar a traduzir. O acesso à internet para tradução com o Vasco funciona em quase 200 países. Não precisa de limitar a sua viagem a locais com Wi-Fi, pois o Vasco traduz em praticamente todo o lado;

Pode poupar dinheiro quando viaja, pois tem acesso gratuito à internet para traduções;

Pode enviar o histórico de traduções por e-mail. 2 | Tradução a partir de fotografias O Vasco está equipado com uma câmara, pelo que basta tirar uma fotografia a um menu, um jornal ou documento para ele traduzir em segundos. Ler horários de autocarros;

Fazer refeições em restaurantes, sabendo exatamente o que está a comer;

Compreender o contexto do destino, por via de informações em cartazes ou sinais. 3 | Sem necessidade de aplicações extra O Vasco funciona por si só, não precisando de nenhuma aplicação ou smartphone. 4 | Tradução bidirecional e imediata O tradutor automático é útil para conversas, pois faz uma tradução bidirecional, auxiliando ambos os intervenientes. Tradutor Vasco em 15 pontos: 108 idiomas, ou seja, pode ligar-se a mais de 90% da população mundial; 96% de precisão de tradução; Melhor pronúncia do mercado; Dois microfones com redução de ruído, permitindo um reconhecimento muito competente; Resistente; Fácil de limpar; Usabilidade intuitiva; Bateria potente; Dispositivo ergonómico; Atualizações gratuitas; Escolha do idioma por reconhecimento de voz; Desigm moderno; Lanterna; Desenvolvido na União Europeia; Dados armazenados na Alemanha e encriptados com SSL, em conformidade com as normas europeias.

#5 | e-Reader

Este é, sem dúvida, um essencial para aqueles que, além de gostarem de viajar, não perdem uma oportunidade para "deitar o olho" a um livro. Apesar de serem um formato mais real para muitos leitores, os livros físicos, em papel, não são logisticamente viáveis, em contexto de viagem.

Por isso, os e-Readers podem servir de alternativa, permitindo que carregue uma série de livros diferentes num gadget compacto.

#6 | Cartão eSIM

Provavelmente, já ouviu falar do cartão eSIM. Este nada mais é do que um cartão SIM virtual, configurado diretamente no seu dispositivo. Apesar de não precisar de estar em viagem para o utilizar, este formato é muito pertinente para esse fim e há cada vez mais modelos de smartphone a suportá-lo.

À semelhança dos cartões físicos, os eSIM necessitam de um plano de telecomunicações, possibilitando a ligação às redes locais. Porém, a virtualidade facilita (muito) num contexto de viagem.

De entre as vantagens está, por exemplo, a possibilidade de trocar entre cartões consoante o país que estivermos a visitar, sem necessidade de trocar o cartão físico. O eSIM pode ser trocado remotamente e usado de imediato.

Depois, e uma vez que funciona virtualmente, não precisa de o trocar a cada novo país e não corre o risco de o perder ou de o ver roubado.

Além de os planos serem, de modo geral, mais baratos do que os serviços roaming das operadoras, pode explorar as opções de eSIM disponíveis no mercado e escolher uma alternativa regional ou global, assegurando rede em qualquer lugar.

Por fim, pode manter o seu número durante toda a viagem, mesmo utilizando um ou vários eSIM.

