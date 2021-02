A tentação dos cracks desnecessária: chaves digitais para Windows 10, Office e Jogos

A tentação dos cracks e keygens é cada vez mais desnecessária, pois trazem consigo, muitas vezes, outras ameaças escondidas que os podem prejudicar gravemente, seja ao nível de roubos de informação sensível (bancos e afins), seja ao nível da informação pessoal.

A CDKeysales é uma das plataformas de venda online com as melhores chaves digitais disponíveis num largo catálogo e com grande competitividade ao nível de preços para Office, Antivírus e ferramentas contra ameaças, VPNs, Windows 10 e Jogos, mesmo muitos jogos.

CDKeysales – adeus tentação dos cracks e keygens

Porquanto, a CDKeysales começa por mostrar o seu cupão especial com 20% de desconto.

Na compra, podemos usar o cupão PW20 e receber os descontos imediatos de 20% e ficar com estes preços, evitando a tentação dos cracks:

Desconto extra de 8% com cupão PPL8:

Com toda a certeza, é recomendado dar uma olhada em ferramentas como as de baixo. Use o cupão PPL8 para esquecer de ver a tentação dos cracks e keygens:

Entre muitos outros, basta explorar um pouco aqui.

CDKeysales, o que comprar:

Inegavelmente, a CDKeysales é uma plataforma de venda online especialista no fornecimento de uma diversificada seleção de códigos digitais para os mais recentes produtos de entretenimento e jogos.

Por outro lado, ao nível do preço, a plataforma considera-se bastante competitiva e muito rápida com a entrega imediata das chaves através de um sistema automático que aprova a compra e envia de imediato a chave, criando um bom serviço.

CDKeysales: Qual catálogo?

Primordialmente, a CDKeysales apresenta-se como vendedora de chaves digitais para:

Steam,

Pacotes de jogos/expansão para PC

Cartões PlayStation Network

Apple iTunes

Google Play

chaves de software como: Windows Office Kaspersky Avira McAfee Aomei VPN Muitos outros…



Pagamentos disponíveis:

Ao mesmo tempo, enquanto o catálogo da CDKeysales, também aqui existem várias opções:

Paypal,

Visa,

Paymentwall.

Ao mesmo tempo, a CDKeysales oferece ainda um live chat permanente para podemos falar em caso de algum problema.