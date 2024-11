Dica: tem o seu Google Maps calibrado? Siga estes passos para direções mais corretas

O Google Maps é um verdadeiro aliado para muitos utilizadores. Contudo, pode ser enganador, indicando direções erradas ou pouco rigorosas. Veja como calibrar a sua aplicação, de modo a receber indicações mais exatas.

É possível que já lhe tenha acontecido: estar a seguir o Google Maps e, de repente, perceber que estava no caminho errado, porque a aplicação não forneceu a saída correta ou a orientação alterou-se sem aviso.

De facto, apesar de ser um dos melhores serviços de navegação, o Google Maps pode falhar, carecendo de precisão. Ainda mais se não estiver corretamente ajustado.

No sentido de oferecer a melhor experiência de utilização possível, o Google Maps possui uma solução integrada de ajuste, de modo a indicar direções mais exatas.

Como calibrar o Google Maps?

Calibrar a aplicação é muito simples, mas exige que esteja no exterior. Isto, porque a aplicação vai "ler" o contexto.

No exterior, aceda à aplicação do Google Maps, no iOS ou Android, e toque no ícone Localização, no canto inferior direito do ecrã.

Depois, clique na sua localização, no ponto azul.e selecione Calibrar. Inicie o processo, clicando em Iniciar.

Entretanto, segure a câmara e "grave" os edifícios circundantes, oferecendo um contexto exato ao serviço.

Se a calibragem for bem-sucedida, a aplicação informá-lo-á. Caso a Google não consiga determinar a sua localização exata, pode repetir o processo de calibragem.

Desta forma, assegura direções mais exatas e evita andar às voltas, como por vezes acontece.