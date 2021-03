Organize o seu Android: 5 widgets úteis para ter disponíveis

O smartphone ou o tablet são hoje ferramentas de trabalho e de estudo, além da sua funcionalidade óbvia de nos colocar em contacto com o mundo. O enorme número de aplicações e as diferentes interfaces de utilizador poderão trazer ao Android alguma desorganização. Talvez esteja na altura de usar alguns minutos a olhar para o que pode limpar e reajustar.

Hoje deixamos-lhe a sugestão de 5 widgets úteis para ter disponíveis nos ecrãs do seu Android.

WhatsApp – mensagens não lidas

O WhatsApp, apesar de todos os problemas que surgiram nos últimos tempos, continua (e continuará) a ser umas das apps de comunicação mais populares no universo mobile. Para que possa ter acesso às últimas mensagens que recebeu, sem revelar que as leu e sem ter que abrir a app, poderá simplesmente adicionar ao ecrã do smartphone o Widget correspondente.

Há que dizer que o acesso aos widgets pode variar de smartphone para smartphone, mas, habitualmente, basta fazer um toque longo no ecrã ou então unir dois dedos.

Ao ajustar o tamanho do Wigdet poderá ter acesso a mais ou menos mensagens. Veja no seguinte artigo como adicionar este widget ao ecrã e como o pode configurar.

Para quem utiliza a app Gmail para gerir o seu e-mail, então ter o Widget desta app será bastante útil para ter acesso imediato aos e-mails que lhe chegam ou aos desenvolvimentos de assuntos que tem para tratar com brevidade.

Neste Widget poderá escolher as mensagens que lhe vão aparecer no ecrã. Poderá ser a caixa de entrada, as mensagens marcas com estrela ou uma qualquer pasta que tenha na sua conta. Surge também um acesso direto à composição de um novo e-mail, agilizando assim todo o processo.

Contactos de Marcação Rápida

Se tem uma pessoa para quem telefona com frequência, poderá ser relevante tê-la como um contacto de marcação rápida. Neste caso, no ecrã passa a ter um botão direto para ligar para esse contacto.

No widget, além de poder definir o contacto de marcação rápida ainda poderá definir Mensagem rápida ou simplesmente Contacto. Neste último caso, terá o acesso a toda a informação de um contacto específico, incluindo, números de telefone, endereços de e-mail, moradas, entre outras informações que estejam associadas.

O Android tem hoje integrado software que o ajuda a acompanhar o tempo que passa ao telefone e também a limitar esse mesmo tempo. No entanto, nem todos oferecem um widget onde essa informação possa ser consultada.

A app ActionDash permite fazê-lo de forma simples, com o Widget que lhe indica o tempo de ecrã das apps que mais utilizou.~

A Netflix tem também o seu widget que lhe permite aceder às suas séries de forma muito mais rápida e ainda descobrir novos títulos sem ter abrir a app.

Aquilo que está a assistir no momento surge no widget e com um toque começa a reproduzir.