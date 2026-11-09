O seu computador no bolso: como ter Linux, Office e um editor de imagens numa pen USB

E se pudesse levar o seu ambiente de trabalho para qualquer computador, sem precisar de instalar tudo de novo? Com uma pen USB e as ferramentas certas, é possível utilizar um sistema operativo portátil.

Linux numa pen USB

Uma forma de levar o seu ambiente de trabalho para qualquer lugar é utilizar o Ubuntu numa pen USB. Com o Rufus, é possível criar uma pen de arranque que permite iniciar o computador com Linux, sem ter de instalar o sistema operativo no disco.

Para preparar a pen, comece por descarregar a imagem ISO do Ubuntu. De seguida, abra o Rufus e, no campo “Dispositivo“, selecione a pen USB que pretende utilizar. Em “Tipo de arranque“, clique em “Selecionar” e indique a localização do ficheiro ISO que descarregou.

No campo “Esquema de partição“, pode encontrar as opções GPT e MBR. A primeira é utilizada na maioria dos computadores modernos, enquanto a segunda é mais comum em computadores antigos. Neste caso, foi selecionada a opção GPT. Por fim, clique em “Iniciar” para criar a pen de arranque.

Atenção: este procedimento vai apagar os ficheiros existentes na pen, pelo que é importante fazer uma cópia de segurança antes de avançar.

Depois de preparar a unidade, basta iniciar o computador através da pen e escolher a opção de experimentar o Ubuntu, sem o instalar.

Por defeito, uma sessão Live não garante que os ficheiros e as alterações sejam mantidos depois de reiniciar. Para continuar a trabalhar com os mesmos documentos e definições, é necessário configurar uma solução com armazenamento persistente. A compatibilidade também pode variar consoante o computador e as respetivas definições de arranque.

Aplicações portáteis para Windows

A plataforma PortableApps.com permite reunir várias aplicações numa pen USB e executá-las em computadores com Windows, sem precisar de as instalar da forma convencional. Depois de preparar a plataforma na pen, abra o ficheiro Start.exe para a iniciar e clique em “Apps” ou “Aplicações”, seguido de “Get More Apps” ou “Obter mais programas”, para aceder ao diretório de aplicações disponíveis.

Office sem instalar o Microsoft Office

Para trabalhar com documentos, folhas de cálculo e apresentações, não é obrigatório instalar o Microsoft Office. Existe uma alternativa gratuita que pode ser utilizada diretamente a partir de uma pen USB.

LibreOffice: inclui aplicações para documentos de texto, folhas de cálculo e apresentações, através do Writer, Calc e Impress.

Editar imagens a partir da pen USB

Além das ferramentas de produtividade, também é possível transportar um editor de imagens na mesma pen USB, GIMP é um editor gratuito e de código aberto que permite recortar fotografias, ajustar cores, remover elementos e trabalhar com camadas.

Uma pen, duas abordagens diferentes

É importante distinguir entre uma pen com aplicações portáteis e uma pen com um sistema operativo completo.

Aplicações portáteis : são executadas no Windows do computador anfitrião, sem exigir uma instalação convencional. São úteis quando pretende utilizar ferramentas específicas sem alterar o sistema.

: são executadas no Windows do computador anfitrião, sem exigir uma instalação convencional. São úteis quando pretende utilizar ferramentas específicas sem alterar o sistema. Linux numa pen USB: permite arrancar um sistema operativo próprio, independente do Windows instalado no computador. É mais versátil, mas exige configurar o arranque e ter em conta a compatibilidade do hardware.

Como preparar a sua pen USB?

Antes de começar, convém escolher uma pen USB com capacidade suficiente e boas velocidades de leitura e escrita. Nos testes realizados para este artigo, foi utilizada uma pen de 32 GB, capacidade que permitiu preparar o ambiente e experimentar as soluções apresentadas.

Antes de começar, escolha a abordagem que pretende utilizar: arrancar com Linux através de uma pen de arranque criada com o Rufus ou gerir várias imagens ISO com o Ventoy, ou transportar aplicações portáteis para Windows através da plataforma PortableApps, onde pode adicionar ferramentas como o LibreOffice e o GIMP. Depois de preparar a pen, teste-a noutro computador para confirmar que as aplicações funcionam e que consegue aceder aos ficheiros de que precisa.

Atenção: o Rufus pode apagar os dados existentes na pen. Faça uma cópia de segurança antes de começar.

Com estas duas abordagens, é possível ter ferramentas de trabalho sempre à mão, seja um sistema operativo completo ou aplicações específicas, tornando a pen USB mais versátil e útil no dia a dia.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.