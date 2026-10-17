O que acontece às contas Google e Apple quando o proprietário morre?

A morte de uma pessoa levanta também questões sobre o seu património digital, incluindo fotografias, mensagens, ficheiros e outros dados guardados na Google e na Apple. Existem várias opções disponíveis para preparar a transferência destas informações ou evitar que sejam eliminadas definitivamente. Conheça-as.

O que acontece às contas Google após a morte

Sem qualquer configuração prévia, uma conta Google não é automaticamente transmitida à família após a morte do titular. A empresa disponibiliza, contudo, uma ferramenta que permite decidir antecipadamente o destino dos dados pessoais em caso de inatividade prolongada. Chama-se “Gestor de contas inativas“.

Esta funcionalidade permite definir o que deve acontecer à conta quando deixa de ser utilizada durante um determinado período. Entre as opções disponíveis está a eliminação dos dados após três, seis ou 12 meses de inatividade. Em alternativa, é possível indicar até dez contactos de confiança que poderão receber acesso a determinadas informações, como mensagens, contactos e conteúdos associados ao YouTube.

Caso não exista qualquer configuração, a Google pode eliminar contas que permaneçam inativas durante, pelo menos, dois anos. A atividade é avaliada através de ações como iniciar sessão ou utilizar serviços da empresa.

Os familiares de uma pessoa falecida também podem contactar a Google para solicitar a desativação da conta antes desse prazo. No entanto, este pedido não garante o acesso às informações nela armazenadas.

Apple permite escolher contactos para a herança digital

A Apple disponibiliza uma solução semelhante, denominada Contacto de legado, que permite designar até cinco pessoas para aceder a determinados dados após a morte do titular.

A configuração é feita nas definições da Conta Apple e gera uma chave de acesso que deverá ser guardada pelo contacto escolhido. Após o falecimento, será necessário apresentar essa chave e uma certidão de óbito para solicitar o acesso aos dados elegíveis do iCloud.

Depois de o acesso ser autorizado, o contacto de legado dispõe de três anos para descarregar as informações disponibilizadas. Terminado esse período, a conta é eliminada permanentemente. Existem, contudo, limitações importantes: conteúdos comprados digitalmente, como livros, filmes e música, não estão incluídos no acesso concedido através deste mecanismo.

Quem não tiver designado um contacto de legado fica sujeito às regras de inatividade da Apple. Segundo a política descrita, após um ano sem atividade no iCloud, é enviado um aviso por correio eletrónico e a conta é eliminada 30 dias depois.

Como proteger o património digital antes que seja tarde

As regras diferem entre as duas empresas, mas a prevenção é essencial. Configurar antecipadamente as opções de legado, escolher pessoas de confiança e explicar-lhes como poderão aceder aos dados pode evitar a perda de fotografias, documentos e outras memórias digitais.

É uma forma simples de deixar instruções claras e reduzir as dificuldades administrativas para a família num momento já particularmente difícil.

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