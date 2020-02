macOS – Quer descobrir onde foi tirada essa fotografia?

Pode não ter essa consciência, pode não dominar a tecnologia, mas a verdade é que a tecnologia diz muito de si, da sua vida e da vida da sua família. Hoje trazemos um exemplo de como é relativamente fácil saber, através de uma foto, a localização exata onde essa imagem foi captada. Esta informação pode ser importante para o ajudar a descobrir onde foram tiradas as fotografias, para um arquivo mais conveniente.

Vamos tirar partido das poderosas máquinas fotográficas que cada um de nós transporta no bolso. Sim, estamos a falar do smartphone.

Esta informação sobre a localização da captação fica na imagem até que seja removida por si ou por uma aplicação, manualmente. A tecnologia, geotagging (etiquetas geográficas), irá permitir que saiba exatamente onde a foto foi tirada e essa informação é-lhe revelada na aplicação Pré-visualização existente no seu macOS.

A Pré-visualização, além da localização GPS da imagem, permite também aceder a outro tipo de informação, como a hora em que foi tirada, a data, entre outros aspetos relacionados com a imagem. Uma funcionalidade muito interessante é usar estes metadados para colocar as imagens diretamente no Google Maps. Vamos ver como podemos fazer isto no Mac.

Descobrir a Localização numa foto com etiquetas geográficas

Para começar este processo apenas precisa de abrir a pasta onde tem as imagens com geolocalização. Posteriormente, clique com o botão direito sobre a foto e selecione a opção “Abrir com”, seguido da opção Pré-visualização. Esta ação irá lançar a app Pré-visualização com a respetiva foto selecionada.

Agora, na barra de menus da aplicação Pré-visualização, escolha o menu Ferramentas e de seguida a opção Mostrar Inspetor.

Será então aberta uma janela de informação relacionada com a imagem. Aqui, está o segredo do que estamos a falar.

Informação Geral nas fotografias que pode surpreender

Vamos então explorar esta janela de Informação geral. Dedique um pouco de tempo para ver o que pode ser útil.

Como podemos ver pelas imagens, esta janela dá-nos informações detalhadas. Assim, temos o nome do ficheiro, o tipo do ficheiro, tamanho, data de criação e alteração, além de outros detalhes relacionados com a construção da própria imagem. Apesar de ser útil, o que queremos mesmo saber está no segundo separador desta janela.

No separador Geral, voltamos a ter mais informação sobre a imagem, modelo de cor, profundidade, altura em GPIs, etc. Tudo informações relevantes para vários outros temas que podemos necessitar.

No separador Exif está a informação relacionada com o comportamento do equipamento que captou a imagem, por assim dizer.

Dessa forms, vai encontrar registado o valor da abertura, valor do brilho, valor da exposição, se tinha o flash ligado ou não, a distância focal, a marca da objetiva, tudo informações relevantes em termos técnicos, principalmente para os profissionais da área e para os curiosos que adoram saber este tipo de detalhe.

Contudo, onde nos interessa mesmo focar atenções, é no separador GPS. Aqui é onde nos diz a informação que nos vai posicionar no local onde esta determinada foto foi tirada. Tendo em conta que tiramos imensas fotos hoje em dia, que por vezes nem sabemos onde foi tirada, ao relacionar a imagem com o sítio facilmente podemos lembrar o momento.

Pode ver no mapa e até seguir para o local onde foi tirada a fotografia

Assim, como pode ver em baixo, esta imagem traz com ela informação sobre a altitude a que foi tirada, a latitude e longitude, se estava parado ou em movimento (este é um dado fantástico, pois é mais um conceito introduzido com os modernos equipamentos) e outras orientações geográficas.

Além disso, há ainda o botão que nos mostra no mapa o local exato onde foi tirada. Podemos abrir a foto no mapa e ver em modo satélite, inclusive, onde estivemos a fazer as imagens.

Claro que isto traz também algumas preocupações em termos de privacidade quando as pessoas hoje partilham tudo e mais alguma coisa nas redes sociais e na Internet. Pese o facto de muita desta informação ser limpa nalgumas redes, ainda há muita informação a vaguear pela rede que facilmente transporta dados sensíveis.

E se quiser, também pode limpar os dados da foto

Portanto, é aqui que faz sentido usar nesta ferramenta o botão Remover informação de localização. Como resultado, todos os dados que estavam associados à imagem vão ser limpos e nada mais será “transportado” na imagem. É uma forma de ter a certeza que partilha esta imagem com alguém e que não passará mais informações do que aquelas que realmente acha que está a partilhar.

Esperamos que esta dica seja útil. Pode usar esta informação para ver no monte de fotos que estão desorganizadas como as pode agrupar no tempo e na localização.