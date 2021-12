Domine o WhatsApp como ninguém! Estas são as melhores dicas de 2021 – Parte 1

O ano de 2021 foi intenso para o WhatsApp. Foram muitas as novidades apresentadas, algumas delas revolucionárias, mas foi também o ano em que muito utilizadores se afastaram da plataforma às alterações nas políticas de privacidade.

Ainda assim, é uma das apps para troca de mensagens mais utilizada em todo o mundo e, por isso, trazemos-lhe uma coletânea de algumas das melhores dicas para WhatsApp de 2021.

A primeira dica vai resolver o problema para muitos utilizadores que já nem precisarão de passar pelas próximas dicas. Se é um dos que quer abandonar o WhatsApp, este é o passo mais simples.

Para apagar a sua conta deverá então:

Abrir definições

Conta

Apagar a minha conta

Adicionar o contacto telefónico associado

Confirmar o processo em "Apagar a minha conta"

#2 - Ativar a verificação a dois passos

A verificação de dois passos que serve essencialmente para reforçar a segurança. Para ativar, é necessário:

Abrir definições

Conta

Verificação a dois passos

Ativar

Introduzir o código PIN para registos futuros

Saiba ainda o que fazer para evitar que a sua conta seja invadida:

#3 - Cancela o arquivo de vídeos e fotos

O WhatsApp é um grande centro de partilha de fotos e vídeos. Assim, para garantir que aquilo que recebe é transferido de forma correta, evitando, por exemplo, o download automático de ficheiros maliciosos, ou imagens demasiado grandes, siga estes passos:

Abrir definições

Utilização de dados e armazenamento

Selecionar a opção Nenhum ficheiro em Descarregar automaticamente ficheiros

em Descarregar automaticamente ficheiros Ativar

Introduzir o código PIN para registos futuros

Para partilhar vídeos sem som, na conversa, deverá:

Clicar no Clip seguido de Galeria

Escolher o vídeo

Na interface de edição clicar no altifalante, para ficar desativado

E seguir com o envio

Se acha que as mensagens do WhatsApp têm de ter sempre o mesmo aspeto, trazemos-lhe uma dica que o poderá fazer mudar de opinião. Então, é possível alterar o aspeto do texto e, desta vez, dentro da própria aplicação.

Tudo o que precisa de fazer é adicionar um elemento específico antes e depois do bloco de texto que quer personalizar.

Negrito - Como podemos ver nas imagens, podemos num texto destacar algo a negrito para isso fazemos *texto* e o nosso texto dentro de parêntesis ficará a negrito. Ajuda sempre numa mensagem a destacar algo mais relevante.

Itálico - Também podemos ter o nosso texto em itálico. Para isso usamos _texto_ e o nosso texto ficará destacado em itálico.

Riscado - Por vezes temos necessidade de confrontar um texto com o que era e o que já não é. Usamos, por exemplo, o texto riscado. Assim, para o fazer na mensagem colocamos ~texto~ e o nosso texto aparecerá traçado.

Formatado - Se quisermos ter o nosso texto da mensagem formatado, que se destaca pelo carater diferente, colocamos no início e no final do texto o seguinte ```texto``` e vão destacar essa peça de texto.

#6 - Conversas mais importantes no topo

No WhatsApp há por vezes demasiada conversa e grupos que não têm relevância, depois, existem outros com quem falamos com frequência e que são importantes manter em destaque.

Selecionar a conversa com um toque longo

Clicar no alfinete

#7 - Acelerar áudios

As mensagens de áudio têm um botão que ao ser clicado acelera aquilo que está a ouvir. Cada vez que o novo botão é carregado a mensagem passa de 1x para 1,5x e depois para 2x. No final, ao ser carregada, tudo volta ao ritmo normal da mensagem (1x). Este valor fica também melhorado e é repetido mais tarde, noutra mensagem.

#8 - Reenviar uma imagem do WhatsApp sem ter a marca de “reenviado”

Para que não tenha que revelar que a imagem que partilhou com alguém veio de outra conversa, ao invés de clicar no ícone de reenviar, deverá:

Selecionar a imagem a partilhar e clicar nas definições

Selecionar a opção partilhar

Escolher a pessoa para quem se quer reenviar a imagem

Em breve traremos mais algumas das melhores dicas para WhatApp, para que domine o serviço como ninguém.