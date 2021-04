Dica: Saiba como ativar o novo chat que o Gmail oferece agora no Android

A Google tem estado a tentar arrumar a sua casa no que toca a apps de mensagens. As suas propostas têm surgido e desaparecido ao longo dos anos, sendo reconvertidas e renovadas, sem que chegue a uma solução final.

Após ter apresentado no ano passado a solução de chat para o seu serviço pago, surge agora para todos esta novidade. A app Gmail está a receber na sua interface um conjunto de novidades, que podem ativar já no Android.

Chat chega finalmente para todos

Não tem sido simples para a Google encontrar uma fórmula de sucesso para as suas apps de comunicação. Depois de várias tentativas, a gigante do software parece ter finalmente encontrado a solução que procurava.

Já a tinha tornado pública no ano passado, dando acesso apenas aos utilizadores da sua suite paga. Com chat e salas, será mais simples comunicar e relacionar-se com outros utilizadores. Esta funcionalidade está agora disponível para todos. Saiba como a ativar no Android.

Ativar esta novidade do Gmail

Apesar de estar ainda em testes, a nova funcionalidade de chat do Gmail pode ser já usada por todos com uma conta Gmail. Basta que abram a app no Android e que depois desçam no menu da app até às Definições. Devem depois escolher a conta Gmail presente.

Nas Definições devem procurar uma nova opção que vai estar presente. Esta chama-se Chat (Acesso antecipado) e deverá estar desativado. É com a sua ativação que têm acesso imediato ao novo chat do Gmail. Vai ser pedido que confirmem esta nova opção.

Uma excelente novidade da Google

Para terminarem devem avançar na apresentação do novo chat do Gmail. Todos os passos e os ícones presentes no rodapé da app são apresentados e explicados. Devem ainda decidir se querem ou não as notificações do Google Chat.

Explorem esta novidade da Google e vejam como vai ser no futuro o chat da gigante das pesquisas. Está integrado no Gmail e pronto para ser usado no Android, sendo por isso uma solução a tomar em conta e que assim é acessível a todos.