Ao longo do tempo o Google Fotos tem recebido novidades que o tornam um serviço ainda melhor. A Google tem conseguido fazer crescer este serviço e dar-lhe funcionalidades únicas e muito interessantes tornando-o mais completo.

Como nem todas são visíveis, há que explorar as propostas e saber como as aproveitar. Uma delas permite escolher imagens de forma aleatória e assim recordar momentos e imagens que tenham guardado neste serviço. Veja como o pode usar.

Um segredo escondido no Google Fotos

Todos os serviços da Google têm pequenos segredos escondidos, que permitem ser usados de forma melhor. São opções que nem todos conhecem, mas que os transformam em ferramentas ainda melhores e que merecem ser exploradas.

O Google Photos está nesta lista e tem também os seus segredos e opções menos conhecidas. O mais recente é mesmo a opção de obter imagens aleatórias, que permitem redescobrir momentos marcantes guardados através de fotografias e vídeos.

Imagens aleatórias para recordar

Ao carregar no ícone do Google Photos descobre a opção Com sorte, que dará acesso a esta lista de imagens aleatórias. Após ter esta opção visível, pode ir mais longe e arrastá-la para o ecrã, para ser usado a qualquer momento e de forma direta.

Ao escolher esta opção, vão ver surgir na pesquisa um termo aleatório, mas que está associado às imagens presentes. Pode ser um lugar visitado antes, uma animal ou um objeto. Este estará sempre associado ao que está armazenado no Google Fotos.

Explore esta funcionalidade para saber mais

Pode, naturalmente, repetir este processo diversas vezes, sempre com imagens diferentes. Da lista apresentada, pode depois navegar e recordar todas as imagens que tiver ali presente, para assim recordar tudo o que tem armazenado neste serviço.

Esta é mais uma excelente opção que a Google trouxe ao Fotos. Não está visível e acessível diretamente, mas é certamente útil para quem gosta de percorrer a longa lista de imagens e recordar onde esteve e com quem esteve nesses locais.