Agora que a última grande atualização do Windows 10 está lançada e a ser instalada, é hora de dar alguma atenção ao seu sistema. A Microsoft controla a disponibilização desta versão, mas é simples contornar estes limites.

Uma das maiores preocupações de qualquer utilizador é mesmo o espaço de armazenamento que tem livre. Com a atualização pode ver o espaço ocupado desnecessariamente, pelo que é simples recuperá-lo.

Uma situação normal

A cada nova atualização do Windows 10 há uma salvaguarda que é feita. A Microsoft guarda sempre a versão anterior, para garantir que facilmente pode ser revertida, ultrapassando problemas ou erros que possam, entretanto, surgir ao utilizador.

Claro que esta versão nem sempre é necessária e acaba por ser eliminada ao fim de algum tempo. Até esse momento, o espaço ocupado não pode ser usado, o que pode representar um problema para muitos utilizadores. Assim, e se não for necessária, essa versão pode ser eliminada.

Libertar espaço importante no Windows 10

Para recuperar esse espaço de armazenamento essencial, a Microsoft dotou o Windows 10 das ferramentas certas. Deve assim abrir as Definições e escolher a opção Sistema. Aqui dentro, o separador a usar é o Armazenamento.

De seguida, para eliminar a versão anterior do Windows 10, deve escolher a área Ficheiros temporários. Esta está na lista de áreas onde o armazenamento é ocupado, sendo revelada com algum detalhe, e em conjunto com outras áreas bem definidas no sistema.

Atualização anterior é removida do sistema

Ao abrir a área Ficheiros temporários, esta irá atualizar-se e descobrir quais os que podem ser eliminados, segundo um conjunto bem definido de parâmetros. Para eliminar a versão anterior do Windows 10 só precisa então de escolher a área Instalação anterior do Windows.

Deve ter presente que fica impedido de retornar facilmente à versão anterior. Ainda assim, e caso não existam problemas, esta é mesmo a forma mais simples de recuperar espaço de armazenamento, após instalar a atualização de maio do Windows 10.