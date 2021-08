É bem conhecida a integração que a Google tem nos seus serviços e nos seus sistemas. São muitos os serviços que estão presentes no Android, tornando simples a sua utilização por todos os utilizadores.

Claro que há situações em que um serviço ou funcionalidade chega ao Android através de outras propostas. É o caso que trazemos hoje, com a integração do Google Lens diretamente no Chrome, para facilitar e tornar mais rápida a pesquisa de imagens, diretamente da Internet. Veja como pesquisar imagens no Android, via o Chrome.

Usar o smartphone para pesquisar imagens pode não ser um processo simples. Se o Google Photos tem já acesso a esta parte, com a sua integração com o Lens, há áreas onde isso é mais complicado ou até aparentemente impossível para a maioria dos utilizadores.

Na prática, o processo implica aceder às imagens, gravá-las na galeria do Android e depois fazer a análise com o Google Lens. Isso, para além do trabalho que dá, pode levar a imagens esquecidas, espaço ocupado e perda de tempo.

Para simplificar o processo, o Chrome do Android tem uma novidade que pode ser usada. Ao carregarem numa qualquer imagem de um site, vão ter acesso ao menu associado. Aqui, perto do final, encontram uma nova entrada chamada Pesquisar com o Google Lens.

Ao escolher esta opção, a imagem vai ser analisada para detetar padrões e para conseguir encontrar toda a informação. Após esse passo o resultado é apresentado abaixo, com os principais sites onde esta imagem está presente. Podem também mudar a área de pesquisa e focar num pormenor da mesma.

Para além da própria presença da imagem na Internet, podem também recolher parte da informação presente. Falamos de texto que tenha sido detetado, tanto para cópia como para pesquisa ou para tradução.

É desta forma que podem usar o Google Lens para pesquisar qualquer imagem diretamente no Chrome dentro do Android. Facilita a vida ao utilizador e destaca as potencialidades desta forma de obter informação das imagens presentes e que o utilizador quer obter mais informação.