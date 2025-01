Dica: Ouvir mensagens de voz no WhatsApp? Porque não converter para texto e ler?

O WhatsApp há muito que não é apenas um serviço de mensagens de texto. A Meta melhorou esta sua oferta e tornou-a ainda mais recheada de funcionalidades e de opções. Uma das mais interessantes chegou recentemente e permite converter as mensagens de voz para texto. Descubra como o pode fazer.

Desde que as mensagens de voz existem no WhatsApp que estas têm ganho um destaque e uma utilização maior. É uma forma mais simples e rápida de comunicar e de passar informação entre utilizadores. Basta ditar para o smartphone e a mensagem é transmitida.

Mas como existem cenários em que não as podemos ouvir, importa ter uma alternativa. Quanto estamos num ambiente público e não temos headphones ou simplesmente está demasiado barulho, estas não podem ser usadas. A alternativa já existe e passa por converter as mensagens para texto, que assim pode ser lido sem qualquer problema.

A forma de o fazer é já nativa do WhatsApp, e chegou numa atualização recente. Requer que seja ativada e passa a estar disponível. Para isso é necessário navegar para as definições e aqui dentro escolher a opção Conversas. Aqui dentro devem ativar Transcrições de mensagens de voz.

O passo seguinte requer que escolham e descarreguem (automaticamente) o idioma preferido. Este deverá ser aquele em que mais mensagens recebem no WhatsApp. No final, tudo deverá ficar pronta a ser usado, para converter as mensagens de voz para texto.

Para usar esta nova opção do WhatsApp só precisam de receber uma mensagem de voz em qualquer conversa e abrir o menu da mesma. Aqui vão encontrar a opção Transcrever, que devem escolher, para as mensagens de voz serem convertidas para texto.

É desta forma simples e rápida que podem ativar e passar a usar a opção de transcrever no WhatsApp. Todas as mensagens de voz ficam assim disponíveis em texto, que pode ser lido com toda a calma, em qualquer situação.