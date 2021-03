Em ambiente de trabalho importa ter o Windows 10 configurado para estar de acordo com as preferências do utilizador. Todo o sistema deverá estar ajustado ao que este pretende, em todas as áreas que podem afetar a sua produtividade.

Assim, e como este é um sistema muito modular, importa ter tudo preparado da melhor forma. O ecrã do computador é um elemento que aqui entra e pode comprometer a produtividade, caso se desligue depressa demais. Assim, importa ajustar este valor no Windows 10.

Escolha o tempo que quer o ecrã ligado

Sempre que deixamos de usar o Windows 10 este prepara-se para entrar num modo de proteção e garantindo que o sistema se resguarda. Quer poupar recursos e garantir que a bateria dura mais tempo, aumentando a sua vida útil e dando ainda mais aos utilizadores.

Uma das primeiras coisas a ser desligada é o ecrã, um dos elementos que mais energia consome. Claro que muitas vezes este é um passo desnecessário, pois o utilizador está presente e a usar outros recursos ou a ver a execução de tarefas.

Simples de definir e controlar no Windows 10

Assim, importa ajustar o tempo que o Windows 10 tem associado para essa mudança, colocando um valor mais ajustado. Esta é uma opção do sistema operativo e que é acedido através das Definições que se habituaram a usar. Abram esta área e escolham a opção Sistema.

Aqui dentro, devem escolher o separador Energia e suspensão para dar continuidade ao processo. O que procuram está na zona superior desta janela, associada ao ecrã e com duas opções disponíveis. Em cada uma delas podem definir o tempo que querem ter até acontecer a suspensão.

Ajuda a poupar bateria e outros recursos

Das duas opções presentes, uma está associada à utilização em bateria e a outra quando estiver ligada à corrente e em carga. Para cada uma das situações têm um conjunto de tempo disponível, desde 1 minuto até 5 horas ou nunca.

Ao alterarem este valor, vão de imediato ter o Windows 10 adaptado ao utilizador. Este passará a ter o ecrã mais (ou menos) tempo ligado sempre que o sistema não esteja a ser usado. Assim, poupam bateria e reservam recursos para os momentos mais exigentes de trabalho.