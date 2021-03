Gerir recursos no Windows 10 não é um processo complicado. Basta saber onde aceder e tudo será permitido aos utilizadores, em especial decidir quais as apps que correm e quando estas podem ser executadas no sistema operativo.

Uma das mais recentes apps que podem estar a consumir estes recursos é a que liga o Windows 10 aos smartphones Android. A app Your Phone chegou numa das atualizações do Windows 10 e permite uma união única, mas apenas para quem o pretende. Se não a usa, o melhor mesmo é desativá-la do arranque do Windows 10.

Uma app essencial para quem usa um Android

A Microsoft quer dar aos utilizadores do Android um atalho importante no Windows 10. A app Your Phone consegue criar um espelho da maioria das funcionalidades do smartphone, dispensando a sua utilização.

Este garante o acesso a notificações, a mensagens e até às chamadas, sem qualquer ligação física ao smartphone Android. Vai ainda mais longe e em alguns casos permite até que o ecrã seja totalmente replicado, abrindo aplicações e dando toda a interação.

Nem todos a querem ter no Windows 10

Esta é uma app que se configurada pode ser extremamente útil para os utilizadores, mas que na verdade nem todos estão dispostos ou querem usar. Assim, importa garantir que apenas está ativa se e quando o utilizador pretender.

Para ser explorada na sua totalidade, os utilizadores devem garantir que está a ser executada desde o arranque da máquina. Só assim se liga de imediato ao smartphone Android e começa a receber informações e notificações.

Simples de remover do arranque do sistema

Quem não quiser este passo pode remover a app do arranque, de forma simples e rápida. Basta que comece por abrir o Gestor de Tarefas, que pode ser chamado com um clique com o botão direito do rato em cima da barra de tarefas do Windows 10.

Já no Gestor de Tarefas devem procurar e escolher o separador Arranque. Aqui será mostrada a lista das apps que estão registadas e que vão ser iniciadas com o Windows 10. Para cada uma pode ser alterado o estado e assim mudar o seu estado no arranque.

Your Phone deixa de arrancar com o Windows

Presente nesta lista devem encontrar a app Your Phone, com o estado de arranque marcado como ativado. Devem clicar com o botão direito do rato e alterar o mesmo com a opção Desativar, presente nesse menu.

Desse momento em diante, e sempre que o Windows 10 arrancar, a app Your Phone já não irá estar presente. Esta pode ser chamada a qualquer momento, mas agora sempre através do menu iniciar ou de outro atalho presente na barra de tarefas. Se pretenderem, podem reverter o processo seguindo os mesmos passos.