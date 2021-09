Sendo o serviço de streaming mais usado na Internet, o Spotify está sempre a renovar-se e a apresentar novidades para os utilizadores. Se na maioria das vezes se foca na interface, há casos interessantes em que novas funcionalidades surgem.

O Ampliar é um caso perfeito de uma destas novidades, criadas para melhorar a utilização do Spotify. Dedicado às listas de reprodução, consegue melhorá-las, de forma automática e com muita inteligência.

As listas de reprodução são uma das mais interessantes opções do Spotify. Para além das listas automáticas, criadas em função do que é ouvido, há ainda a possibilidade de escolher e agrupar, de forma manual, a música que queremos ouvir.

O Spotify pegou agora nestas listas e adicionou-lhe o Ampliar. Esta funcionalidade olha para as listas de reprodução e adiciona-lhes de forma automática a música que deveria fazer parte destas desde o primeiro momento. Não é automático e depende sempre do utilizador.

Como ativar o modo Ampliar e ter mais músicas no Spotify

Comecem por abrir o Spotify e escolham a opção A tua biblioteca, presente na barra inferior desta interface. Depois disso, naveguem na lista apresentada e escolham filtrar por lista de reprodução. No final escolham a pretendida.

De imediato vão notar a presença de um novo botão, chamado Ampliar. É este que inicia o processo de alargar a lista de reprodução, devendo ser carregado. De imediato as novas músicas vão ser colocadas na lista, mas não de forma definitiva. Estas têm um ícone distinto associado.

Se pretenderem manter a música, vão poder fazê-lo rapidamente. Basta carregar no + que está presente, e de imediato esta fica incorporada e pronta a ser usada. Podem, a qualquer momento, desativar o Ampliar, removendo as recomendações que não adicionaram manualmente.

Esta é uma excelente adição e que podem ativar a qualquer momento. Sempre que o Ampliar for chamado, irá dar ao utilizador novas opções e novas recomendações. É uma forma muito interessante e importante que o Spotify trouxe para os seus utilizadores.