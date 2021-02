A procura por segurança e privacidade tem sido uma das metas dos utilizadores dos smartphones. Os sistemas operativos têm-se ajustado e dado ainda mais opções para que esta seja uma realidade permanente.

Claro que muitos utilizadores apenas se preocupam com este pormenor depois de darem demasiadas permissões. No Android, a capacidade de alterá-las é simples e pode ser mudada a qualquer momento. Veja como pode alterar as permissões de localização de qualquer app.

De todas as permissões que podem ser dadas a uma app, a de localização é uma das mais complicadas. A possibilidade de saber onde o utilizador está a qualquer momento deve ser dada apenas onde há confiança e apenas durante a utilização.

Por isso, dever ser controlada e monitorizada. Isso implica que os utilizadores validem de forma recorrente quais as apps e como são as suas permissões. Só assim podem controlar o que é dado às apps e de que forma esta é partilhada.

Para alterar esta opção, o utilizador Android deve primeiro abrir as Definições. Depois disso, deve procurar na lista de opções a que está referenciada como Acesso à localização. Vai ter acesso direto às opções específicas desta área.

Aqui devem ver as últimas apps a que deram acesso às permissões de localização. Podem também aceder à lista total. Devem por isso escolher qual a app a que querem mudar as permissões de localização e depois escolher a opção Permissões. Entre as permitidas, vão encontrar Localização.

Aqui encontram as permissões possíveis e que podem ser usadas nesta app. Para além de Permitir sempre, podem também limitar à utilização ou simplesmente recusar o acesso à localização. Se pretenderem, podem também escolher a opção abaixo e ver quais as apps com acesso a esta permissão.

É desta forma simples que podem, a qualquer momento, alterar a permissão de localização em qualquer app. Assim, alteram de imediato e rapidamente, quem sabe onde andam e o que andam a fazer. Esta deverá ser uma permissão que devem manter sob controlo e validar periodicamente.