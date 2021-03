Com o Telegram a ganhar uma visibilidade grande nos últimos tempos, os utilizadores precisam de o configurar para a melhor utilização. Isso passa por garantir que as configurações certas estão aplicadas e que se ajustam ao utilizador.

Uma das muitas opções que pode e deve ser ajustada adapta-se às imagens que se recebe. Estas podem e devem ser removidas da galeria principal do Android e assim não surgem a quem a consultar no smartphone ou noutra plataforma. Veja como desativar esta opção no Telegram.

Por norma os serviços de mensagens são o canal privilegiado para a partilha de imagens. De fácil acesso e com interfaces intuitivas, garantem uma utilização muito simples. Basta escolher a imagem e esta surge no smartphone do contacto.

Não guardar imagens na Galeria do Android

Claro que esta é depois guardada na galeria normal, no caso do Telegram no Android, o que a deixa acessível e de consulta muito simples. Se no geral não há problema, noutras situações devem ser mantidas reservadas e privadas para o utilizador.

Comecem então por aceder ao menu principal do Telegram. Para isso carreguem nas 3 barras horizontais no topo do lado esquerdo da interface, acedendo depois à lista de opções que estão presentes. Devem, neste caso, escolher a opção Configurações, presente perto do final.

Basta mudar uma simples opção no Telegram

Na lista de opções que esta nova área vai mostrar, devem agora escolher a chamada Configurações de Chats. Acedem então a uma nova lista, agora com opções concretas e que podem ativar ou desativar para melhorar o Telegram no Android.

Procurem, no final desta lista, a chamada Salvar na Galeria. Esta estará no final da longa lista de opções que podem alterar na Configuração do Telegram. Desliguem então a opção e as imagens deixam de ser guardadas na Galeria.

Desse momento em diante, todas as imagens que receberem no Telegram vão ser guardadas numa pasta própria e que podem, se quiserem, sincronizar com o Google Photos ou outro serviço Cloud. A certeza é que não fica na galeria geral do Android e acessível para qualquer um ver, mesmo as mais incómodas ou pessoais.