No que toca a privacidade e à garantia de segurança dos utilizadores o Windows 10 tem dados grandes passos. Depois de um arranque tremido nesta área, conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio com quem o usa.

Há, no entanto, algumas áreas ainda por definir e que podem ser ainda sensíveis para muitos. O reconhecimento facial da app Fotografias pode ser uma delas, mas existe uma forma simples e rápida de a desligar e assim acabar com este problema.

Mais privacidade no Windows 10

O Windows 10 não é o único sistema a ter esta funcionalidade e, por conseguinte, este problema de privacidade. Fazer o reconhecimento facial é muito interessante para a identificação de pessoas nas fotografias, mas pode ser um pesadelo na privacidade.

A app Fotografias, presente no Windows 10 tem essa capacidade nativa e até ativada. Assim, é simples reconhecer e identificar cada uma das pessoas nas imagens que estão armazenadas no disco. Com esta funcionalidade, a Microsoft poderá receber parte dessa informação

Desligar o reconhecimento facial

Para desligar esta funcionalidade, precisam de aceder primeiro a esta app. Basta que abram a pesquisa do Windows 10 e coloquem o seu nome no campo apresentado. Esta surgirá imediatamente, para assim ser aberta e usada.

De seguida, e já na app Fotografias, devem procurar a área de definições desta. Para isso, e do lado direito da janela, vão encontrar 3 pontos, ao lado do ícone da conta do utilizador. Ao abrir este menu, devem escolher a opção Definições.

Fim desta na app Fotografias da Microsoft

Aqui dentro devem procurar a área designada Visualizar e editar. Nesta, a opção que procuram é Pessoas. Deverá estar ativa e ao desligarem esta definição deixam de usar o reconhecimento pessoal para identificar as pessoas nas fotografias.

Esta é mais uma opção que devem desligar e assim manter os níveis de privacidade mais elevados no Windows 10. O reconhecimento facial deixa de ser realizados e assim não há registo de ninguém a ser enviado para a Microsoft ou outros serviços.