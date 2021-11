Com muitas opções acessíveis, os smartphones da Xiaomi têm algumas que são únicas e que os diferenciam de forma clara das restantes ofertas do mercado.

Esta é uma verdade que todos conhecem, mas que nem sempre usam de forma direta. Hoje mostramos isso ao explicar como podem configurar o que os botões dos auscultadores fazem num smartphone Xiaomi.

Quaisquer auscultadores que possamos usar têm presente os normais botões de controlo de volume. Estas são usados de forma lógica e permitem controlar os níveis de som, tendo por norma, 3 botões para aumentar, diminuir ou desligar o som.

No caso dos smartphones Xiaomi, estas funções podem ser alteradas e receber novas capacidades. O utilizador decide o que fazer e até quais as novas funções associadas a cada um destes botões que nos habituámos a ver.

Para fazerem esta alteração devem começar por abrir as Definições da MIUI do smartphone Xiaomi, tal como é normal nestes casos. Aqui dentro, devem descer nas opções acessíveis e escolher a que está com o nome Sons e vibração.

Para continuar devem descer até ao final da lista de diferentes opções de configuração. Mesmo no final desta área têm a opção Efeitos sonoros, onde se encontram as definições que procuram. Voltem depois a descer ao final e escolham Botões dos auriculares.

É aqui dentro que fazem todas as mudanças associadas aos botões dos auscultadores que ligam ao smartphone Xiaomi. A opção Controlo de volume pode ser removida e selecionada a de Controlo de reprodução de música. O nome diz tudo e altera completamente o que estes botões fazem.

É desta forma simples que podem alterar completamente o que os botões dos auscultadores fazem num smartphone Xiaomi. Sem mudar nada na origem, estes assumem um novo papel e uma nova função, de forma simples e lógica para o utilizador.