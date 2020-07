Dica: Como usar o novo mapa que o Google Photos dá aos utilizadores

Foi há dias que a Google anunciou uma das maiores mudanças de sempre no Google Photos. Não se limitou a mudar o ícone da app e do serviço e foi mais longe, alterando a própria interface e o que oferece aos utilizadores.

Com uma profunda alteração na interface, há algumas novidades muito interessantes que surgiram. Uma delas é a possibilidade de ter um mapa onde é possível ter uma visão global de todos os locais onde tirámos fotografias.

A mais recente novidade do Google Photos

Esta novidade da Google está a chegar aos utilizadores nestes dias. O Photos tem agora uma imagem completamente renovada e dá aos utilizadores uma experiência de utilização totalmente nova e mais intuitiva para todos os que conhecem o serviço.

O novo logótipo revela de imediato que há alterações e que as principais funcionalidades foram alteradas ou melhoradas. Uma delas, o mapa, dá aos utilizadores uma forma mais simples de navegarem nas fotografias que foram tirando ao longo dos anos.

O mapa mostra os locais chave por onde andou

Para usarem esta novidade devem escolher a área Pesquisar. Aqui dentro encontram tudo para encontrarem as suas fotografias preferidas. Para além da conhecida pesquisa por termos, que deteta muito do pretendido, há agora uma área Locais.

Nesta vão ter presente o mapa do Gogole Photos que querem usar. Este deverá estar centrado no local onde estão no momento, mas devem escolher a opção Explorar o mapa. Isto abrirá o mapa, que mostrará áreas com a densidade da quantidade de fotografias presentes.

Imagens dos utilizadores mais simples de encontrar

A qualquer altura podem baixar a área de fotografia e ter acesso ao mapa completo no ecrã. Este pode ser aumentado ou diminuído com o normal pinch, permitindo assim ver áreas em que foram captadas fotografias. Mais uma vez o mapa de cores ajuda o utilizador.

Outra vantagem de usar o mapa é ver em que data as últimas imagens foram captadas e guardadas no Google Photos. Esta data surge no topo da área de fotografias, podendo ser puxada para cima e assim ver as imagens que estão associadas a este local.

Nova forma de navegar nas fotografias

Uma vez escolhido o local, basta carregar numa dessas imagens para que possam ter acesso à lista e percorrê-las. É uma forma simples e direta de recordar todos os momentos e rever o que se passou em cada um desses locais.

Esta é uma das melhores novidades que a Google trouxe ao Maps nos últimos anos. Dá a liberdade ao utilizador de navegar nas suas fotografias e assim ter acesso por local e não por data. Esta é uma forma mais simples de aceder ao que se procura.