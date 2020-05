Trazer para o Windows 10 as opções que nos habituámos a usar que estão escondidas é simples. Estas estão presentes e prontas a serem usadas, sempre que os utilizadores tiverem essa necessidade.

Uma das que se tornam mais úteis é a opção Hibernar. Esta dá ao Windows 10 a capacidade de ser usado por mais tempo, poupando bateria do portátil sempre que precisarem de o desligar temporariamente.

Uma vantagem para o Windows 10

O modo Hibernar consome menos energia do que o modo de Suspender e, quando reiniciar o PC, este retoma todas as tarefas e aplicações. Estas vão estar no mesmo estado como estavam no ponto este modo foi ativado antes.

Deve usar a hibernação quando sabe que não vai usar o seu portátil ou tablet durante um período mais alargado. É ainda adaptado para quando não tiver a possibilidade de carregar a bateria do portátil durante esse período de tempo.

Ativar o modo Hibernar é simples

Para terem esta opção de volta ao Windows 10, devem começar por abrir o Painel de Controlo. Coloquem esse nome na pesquisa e escolham a opção apresentada para seguirem no processo que estão a tratar.

Aqui dentro devem escolher a opção Hardware e Som e depois procurem pela área Opções de Energia. A área apresentada mostra os esquemas de energia associados ao Windows 10, mas do lado direito encontram a opção Escolher o que faz o botão para ligar/desligar.

Aqui as opções que vão ter presentes no Menu Iniciar e que podem usar. Escolham por isso a opção Hibernar para a ativar no Menu Iniciar e poder ser usada. Se esta não estiver acessível, podem ter de escolher a opção associada à administração.

Após carregarem no botão Guardar alterações o processo termina e esta opção fica pronta para ser usada no Menu Iniciar. Só precisam de o abrir e escolher a opção Ligar/desligar.

Esta opção volta assim ao Menu Iniciar

Como mostramos acima, esta opção passa a estar presente. Podem, de imediato, usá-la e desligar o Windows 10 usando a opção Hibernar. Esta escolha será respeitada e o portátil irá usar este modo para se manter desligado.

Se estavam habituados a usar a opção Hibernar, usem esta para a ter de volta. O Windows 10 fará a gestão para que a energia seja bem gerida e guardará os dados de todas as apps para retomarem a utilização de forma transparente.