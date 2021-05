O histórico das atualizações do Windows 10 não tem pendido para o lado da Microsoft. As más experiências têm-se acumulado e os problemas não têm parado de chegar aos utilizadores, que ficam sempre limitados.

Com a novidade já acessível e a ser distribuída, há muitos que não a querem para já presente. A Microsoft tem controlado a sua chegada, mas mesmo assim é melhor tomar algum cuidado. Assim veja como pode impedir a instalação da atualização de maio de 2021 do Windows 10.

Os utilizadores do Windows 10 conseguem colocar em pausa a chegada de novas atualizações. Este não é de todo um processo aconselhado para o futuro, mas essencial em algumas situações, com a que agora se apresenta ao Windows 10.

Desde cedo que o Windows 10 tem nas definições tudo o que precisa para ativar, temporariamente este bloqueio. Deverá ser limitado no tempo, até todos os problemas desapareçam e que a nova atualização esteja pronta a ser instalada e sem qualquer problema conhecido.

Comece por abrir as Definições do Windows 10 e depois a opção Atualizações e Segurança. Aceda ao separador Windows Update para ver se a novidade está presente. Caso esta esteja, não deverá carregar no botão para a sua instalação.

O que deve fazer terá de ser o adiar da instalação. Aqui, imediatamente abaixo, tem a opção para colocar as atualizações em pausa por 7 dias. Só precisa de escolher esta opção, por diversas vezes até sentir que a atualização está madura e livre de problemas.

Uma das opções adicionais permite definir um maior controlo nos dias a colocar em pausa. Aceda a Opções Avançada e depois, na nova página, veja no final a área de adiamento de atualizações do Windows 10. Definam com detalhe o dia em que pretendem autorizar a instalação da atualização.

Recorde que esta deverá ser uma solução temporária e que dever ter o Windows 10 atualizado. Assim que a Microsoft libertar esta novidade, sem qualquer problema, deverá de imediato fazer a sua instalação, para garantir a segurança do sistema operativo.