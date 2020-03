As ferramentas e serviços para enviar ficheiros entre dispositivos são de extrema variedade! Em toda a Internet, os utilizadores podem encontrar opções específicas para o que procuram. No caso de envio de ficheiros entre dispositivos em redes diferentes, conheça uma solução que lhe permite enviar de forma direta (P2P)!

Ao recorrer a esta ferramenta, para além da fidelidade no envio, terá também mais garantias de privacidade do que a usar um serviço de cloud.

Longe vão os tempos em que, para transferir ficheiros entre dispositivos, os utilizadores recorriam a periféricos como pens, discos e demais gadgets de armazenamento.

Atualmente, todos os internautas têm à disposição uma infinidade de serviços que cumprem com o efeito. Desde serviços cloud a serviços especializados na transferência de ficheiros… Até os próprios serviços de comunicação podem ser usados para tal, à medida que aumentam os limites no tamanho dos ficheiros que se podem enviar.

Não obstante da imensa oferta, conheça esta alternativa que se destaca por funcionar em P2P, com ligação encriptada (E2EE), sem limite de tamanho dos ficheiros e é gratuito!

ToffeeShare é uma das melhores opções para transferir ficheiros

Ao passo que para equipamentos na mesma rede há serviços muito simples e poderosos, a oferta é menor para dispositivos que estão em redes diferentes. Apesar disso, o ToffeeShare revela-se uma das melhores opções.

O funcionamento é simples: basta aceder ao website e selecionar os itens a enviar. Após concretizado este passo, deve copiar o link ou fazer scan ao QR Code que será gerado para conectar os dois dispositivos na ligação P2P. Logo de imediato o envio será feito!

O facto de a transferência ser feita usando a arquitetura peer-to-peer (P2P) garante que os ficheiros não são armazenados num servidor ou num terceiro dispositivo para além do que envia e do que irá receber. A somar a isto, tudo é completamente encriptado (E2EE) de modo a assegurar a máxima segurança, privacidade e anonimato no uso da ferramenta.

O ToffeeShare é, desse modo, um serviço que é facilmente recomendável pelas capacidades que incorpora numa utilização simples e gratuita.

