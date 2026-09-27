Dica: como criar uma película de privacidade virtual no iPhone

O iPhone tem uma funcionalidade de acessibilidade que pode tornar o ecrã mais escuro para quem está à sua volta. Com a opção “Reduzir ponto branco” e o toque na parte traseira, é possível ativar ou desativar este efeito rapidamente.

Reduza a intensidade do ecrã do iPhone

Não é necessário instalar aplicações ou comprar uma película especial para alterar rapidamente a aparência do ecrã. A funcionalidade “Reduzir ponto branco”, integrada no iOS, diminui a intensidade das áreas claras e das cores mais luminosas.

Para começar, abra as Definições e entre em Acessibilidade. De seguida, escolha Tamanho do texto e visualização e percorra as opções até encontrar Reduzir ponto branco.

Ative a funcionalidade e coloque o nível nos 100%. O ecrã deverá ficar consideravelmente menos intenso. Depois de configurar este valor, pode voltar a desligar a opção.

O objetivo desta preparação é permitir que o nível definido seja utilizado posteriormente através da aplicação Atalhos, sem ser necessário voltar constantemente às Definições.

Crie um atalho para o ponto branco

Abra agora a aplicação Atalhos e clique no símbolo +. Selecione a opção para pesquisar ações e escreva Definir ponto branco.

Quando aparecer a opção para ligar o ponto branco, clique nessa definição e altere-a para Alternar. Desta forma, o mesmo atalho poderá ativar ou desactivar a funcionalidade.

Ative o toque na traseira do iPhone

Com o atalho criado, falta apenas associá-lo a um gesto físico. Regresse às Definições, entre em Acessibilidade, escolha Toque e desça até encontrar Toque na parte de trás. Selecione Duplo toque.

Procure o atalho Definir ponto branco na lista de ações disponíveis. Ao escolhê-lo, o gesto ficará associado à alteração do ponto branco.

Alterar o ecrã com dois toques

A configuração fica concluída neste momento. Quando pretender tornar o ecrã menos intenso, basta tocar duas vezes na parte traseira do iPhone. O ponto branco será ativado e o aspeto do ecrã será alterado.

Para regressar à configuração habitual, faça novamente dois toques. A funcionalidade será desligada, permitindo alternar entre os dois modos de forma muito mais rápida do que através dos menus das Definições.

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