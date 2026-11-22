O MB WAY permite gerar cartões virtuais MB NET para pagar compras online sem partilhar os dados do cartão real. É uma proteção extra para a Black Friday e só é preciso ter a aplicação com um cartão associado.

Prepare a aplicação MB WAY

Antes de começar, confirme que tem a aplicação MB WAY instalada e com um cartão de débito ou de crédito associado. O serviço é normalmente gratuito e os cartões gerados funcionam em lojas online que aceitem Visa, Mastercard ou American Express.

Ao pagar com o cartão virtual, a loja nunca chega a ver os dados do cartão real, pelo que, mesmo que o site sofra um ataque informático, a conta principal fica protegida.

Crie o cartão virtual MB NET

Abra a aplicação MB WAY, entre em Cartões MB NET e escolha a opção para criar um novo cartão. Depois, selecione o tipo de cartão: Compra Única, Várias Compras, para a mesma loja, ou Pagamento Recorrente, para subscrições.

Para as compras da Black Friday, a melhor escolha é a Compra Única, que serve para um só pagamento e tem validade de dois meses, o que limita o risco de cobranças indevidas no futuro.

Defina o valor máximo do cartão, que deve cobrir o preço da compra (o mínimo é 5 euros), introduza uma descrição e confirme com o PIN MB WAY.

Use o cartão na loja online

Concluído o passo anterior, a aplicação mostra o número do cartão, a validade e o código de segurança. Copie estes dados para os campos do cartão de crédito, na página de pagamento da loja.

Em caso de devolução, o reembolso é feito para o cartão físico associado à aplicação, e o cartão virtual pode ser cancelado na app quando já não for preciso.

O dinheiro só sai da conta quando o pagamento é feito e o valor que não for gasto continua disponível, por isso basta repetir o processo e criar um novo cartão para cada loja.

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