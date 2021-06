Tal como qualquer outro equipamento, um smartphone Android deve estar livre de problemas no hardware para que tudo funcione de forma perfeita. Todos os componentes precisam de estar interligados e a 100% da sua capacidade.

Apesar de não ser um problema comum, existe algo que pode condicionar este funcionamento, no Android e em qualquer outro sistema. Falamos da presença de água no altifalante, que não consegue ser limpo facilmente. A solução afinal existe e está numa simples app.

Está longe de ser uma situação comum, mas essa sua singularidade também a torna algo que pode ser complicado de resolver. Falamos da presença de água no altifalante de um smartphone, quer seja por acumulação de humidade, quer por derrame acidental de líquidos.

Geralmente não pode ser limpo diretamente, por ser complicado aceder a esta área com um pano ou outro elemento de limpeza. Assim, torna-se necessário ter algo virtual mas que consiga tratar do problema real e bem presente.

A solução existe e surge na forma de uma app, o “Expelir a água – Reparar alto-falante”, que encontram na Play Store do Android. Esta trata de todo o processo, recorrendo ao som para limpar a água do altifalante do smartphone Android. Algo lógico, mas que funcionará.

A utilização da app é muito simples, após ser instalada. Em apenas 3 ou 4 toques na app o processo é iniciado e a limpeza colocada em prática. Rapidamente o processo é dado como terminado, devendo, no entanto, ser realizado numa zona isolada e sem outras pessoas próximas.

Este isolamento deve-se ao volume do smartphone, que deverá estar bem alto. Com as ondas sonoras, esta app irá fazer vibrar o altifalante e assim remover a água presente. É um processo que se pode considerar básico e primário, mas a verdade é que funciona bem.

É desta forma simples e rápida que garantem que a água presente no altifalante de qualquer smartphone Android pode ser eliminada. Provavelmente existem modelos mais simples e outros mais complicados de limpar, mas por essa razão a app “Expelir a água – Reparar alto-falante” permite repetir o processo.