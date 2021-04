As redes sociais como o Facebook continuam a ter um interesse muito grande junto dos utilizadores. Mesmo com toda a exposição que trazem, parece ser o ponto em que todos parecem focar-se, fazendo delas a sua montra para o mundo virtual.

Claro que os problemas de segurança não abrandam e, por isso, devem estar protegidos em várias áreas. Uma das mais simples e mais importantes é a notificação em caso de acessos indevidos. Veja por isso como se proteger, com uma configuração simples e direta.

Ainda mais segurança no seu Facebook

Como todos sabem, na Internet importa ter todos os mecanismos de segurança implementados. Por muito simples que possam ser, garantem camadas de proteção adicional e que são essenciais para os utilizadores e toda a sua informação.

Em redes sociais como o Facebook este é um ponto de extrema importância e que tem ganho cada vez mais destaque. As fugas de informação acontecem e os dados de acesso a estas contas surgem várias vezes na Internet.

Alertas em caso de acessos indevidos

Com as notificações de novos acessos parte deste problema fica resolvido. Sempre que alguém entrar na conta do utilizador, este é notificado. Comece por abrir o menu de configurações da app móvel e depois expanda a opção Definições e privacidade.

Continue ao escolher aqui a opção Definições, que dá acesso a uma nova área. Avance ao encontrar a entrada Segurança e início de sessão, que está na área dedicada à segurança. O final é feito com o escolher da opção de alertas nesta nova área das configurações.

Escolher como as notificações são mostradas

É então que vai poder escolher de que forma pretende ser notificado em caso de acessos indevidos na sua conta. Pode ativar as notificações através do próprio Facebook, do Messenger ou por e-mail. É o utilizador que escolhe, para assim ficar alerta em caso de problemas.

Apesar de não garantir uma segurança ativa, esta opção protege o utilizador. Assim que existir um acesso indevido, será notificado da forma que definiu e por onde quiser receber este alerta. Ative esta opção e fique assim um pouco mais protegido.