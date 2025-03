Dica: 3 maneiras de desligar o som na app Câmara no iPhone

O som da câmara do iPhone é um sinal característico que confirma quando uma fotografia foi tirada com sucesso. No entanto, pode haver situações em que não se deseja ouvir esse som, como em locais públicos ou ao fotografar animais para não os assustar. Se pretende silenciar o som da câmara no seu iPhone, existem algumas formas de o fazer. Trazemos 3.

Antes de avançar, é importante referir que, em alguns países, como a Coreia do Sul e o Japão, a legislação local obriga os smartphones a emitir sempre um som ao tirar fotografias. Isto destina-se a proteger a privacidade e evitar fotografias não autorizadas. Nessas regiões, não há um método oficial para desativar o som da câmara.

1. Ativar o modo silencioso

Se o seu iPhone não estiver sujeito a essas restrições, a forma mais simples de silenciar o som da câmara é ativando o modo silencioso. Ao ativá-lo, todos os sons do sistema, incluindo o da câmara, são silenciados.

Nos modelos mais recentes do iPhone, pode pressionar e manter premido o Botão de Ação para alternar entre os modos de toque e silencioso. Nos modelos mais antigos, basta mover o interruptor de silêncio para a posição correspondente.

2. Utilizar Live Photos na câmara do iPhone

As Live Photos permitem capturar uma imagem estática juntamente com um pequeno vídeo do momento. Quando esta funcionalidade está ativa, o iPhone desativa automaticamente o som do obturador para preservar o áudio do vídeo. Para ativá-la:

1. Abra a app da Câmara.

2. Clique no ícone de Live Photo localizado no canto superior direito do ecrã.

Assim, sempre que capturar uma fotografia, o som do obturador será suprimido.

3. Reduzir o volume do sistema

Caso não queira ativar o modo silencioso para não perder chamadas ou notificações importantes, pode simplesmente reduzir o volume do sistema. Para isso:

1. Aceda à Central de controlo, deslizando para baixo a partir do canto superior direito do ecrã.

2. Ajuste o volume até ao mínimo.

Com estas três soluções, pode tirar fotografias no seu iPhone sem se preocupar com o som do obturador. Seja em locais públicos ou ao fotografar um animal sem o perturbar.

