Dia da Criança: um antivírus, um Office 19 e o Windows 10 também ajudam na telescola

A U2KEY não deixa passar a data ao lado e celebra do Dia da Criança com excelentes descontos no seu catálogo. Desde suites office, sistemas operativos como o Windows 10, software utilitário para PC, ferramentas de proteção antivírus e todo o tipo de jogos com grandes reposicionamentos de preços e para todas as carteiras.

Na verdade, tudo pode ser encontrado aqui com a grande vantagem de tudo ser bastante competitivo face aos preços de mercado.

U2Key: Dia da Criança

Com o código CODE aquando da compra podemos usufruir diretamente de um desconto de 43.3%:

Desconto especial de 35% usando o cupão: CODE1

Oferta extra de 10% de desconto com outro cupão: CODE2

Recomendações de jogos populares:

O que é a U2KEY?

A U2KEY é, principalmente, uma loja de jogos online, destinada a vender jogos de vídeo digital. Apesar dos principais objetivos passarem pela oferta de uma enorme variedade de jogos, o software de produtividade e segurança também passou a fazer parte desta realidade.

Então, a U2KEY combina os preços mais baixos à entrega imediata através do sistema automático exclusivo, criando uma qualidade incomparável de serviço rápido.

Ademais, pontos e assinaturas do Xbox Live, cartões da PlayStation Network e jogos de PC / pacotes de expansão, tudo a preços mais competitivos são a especialidade desta loja totalmente segura e online.

Tipologias de descontos

Entretanto, existem vários descontos que são oferecidos pela U2KEY diariamente. Esta baixa de preços que torna tudo ainda mais competitivo divide-se em várias ofertas.

Formas de pagamento

Semelhantemente a outras plataformas, a U2KEY aceita vários tipos de pagamento, entre elas:

PayPal

Maestro Cards

Qiwi

Bitcoin

Sofort

Poli

entre outros