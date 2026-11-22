Com a Black Friday marcada para 27 de novembro, a Amazon já tem campanhas em curso, mas nem todos os descontos são o que parecem. O Keepa e o CamelCamelCamel mostram o histórico de preços de cada produto e avisam quando este baixa para o valor pretendido.

Nem todos os descontos da Black Friday são reais

A Black Friday traz muitas promoções, mas um preço riscado na Amazon não garante que o artigo está mesmo mais barato. Há lojas que sobem os preços dias antes das campanhas, para depois apresentarem descontos maiores.

Por isso, convém consultar o histórico de preços antes de comprar, e é isso que o Keepa e o CamelCamelCamel fazem na Amazon.

Instale o Keepa e veja o histórico na página do produto

O Keepa é uma extensão gratuita para Chrome, Brave, Firefox, Edge, Opera e Safari, e tem também aplicação para iPhone e Android. Depois de a instalar, abra um produto na Amazon.es, a loja usada em Portugal, e o gráfico de preços aparece na própria página, sem ser preciso criar conta.

O gráfico mostra a evolução do preço do artigo novo e usado ao longo de semanas, meses ou anos. Basta comparar o valor atual com o mais baixo registado, para perceber se a promoção da Black Friday é mesmo uma boa oferta.

Para ser avisado, defina o preço pretendido no separador de alertas do gráfico e escolha como quer receber o aviso, seja por email, Telegram ou notificação push. Para além das descidas de preço, o Keepa avisa quando o artigo volta a ter stock, e também acompanha as ofertas relâmpago.

Cole o endereço do produto no CamelCamelCamel

O CamelCamelCamel é um site gratuito que dispensa instalação. Copie o endereço do produto na Amazon.es, cole-o na barra de pesquisa do site e escolha a versão de Espanha, já que em Portugal as compras fazem-se nessa loja.

O gráfico mostra o preço da Amazon, de vendedores externos e de artigos usados. Se o preço da campanha já foi praticado há poucas semanas, o desconto pode não passar de aparência.

Para criar um alerta, indique o preço pretendido e o seu endereço de email. Quando o artigo chegar a esse valor, o CamelCamelCamel envia uma mensagem, sem ser preciso voltar a verificar a página.

Quem preferir ver o gráfico na página da Amazon pode instalar a extensão The Camelizer para Chrome, Brave, Firefox, Edge, Opera ou Safari, mas esta não funciona nos browsers do telemóvel.

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