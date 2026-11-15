Como adicionar um som engraçado sempre que paga com o Apple Pay no iPhone

O “plim” do Apple Pay não pode ser desligado, mas é possível juntar-lhe outro som engraçado logo a seguir, sempre que se paga com o iPhone. Basta um ficheiro de áudio e uma automatização simples na aplicação Atalhos.

Descarregue o som que quer ouvir

Aceda ao Safari e descarregue o efeito sonoro pretendido em formato MP3. Uma das sugestões é o site Myinstants, que reúne uma vasta coleção de sons gratuitos.

Como o som vai tocar logo depois do aviso habitual do Apple Pay, resultam melhor efeitos curtos, de um ou dois segundos. No exemplo usado, o som escolhido foi o “67”. Depois de o abrir no site, basta deslizar a página até ao botão “Baixar MP3” e confirmar a transferência.

O ficheiro fica guardado no iPhone, por norma na pasta de transferências, pronto a ser usado no passo seguinte.

Como criar a automatização na aplicação Atalhos

Com o som já no telemóvel, abra a aplicação Atalhos, clique no ícone “+” para criar uma automatização nova e selecione “Automatização”.

Na lista de opções, arraste para baixo e clique em “Carteira”. Desta forma, o atalho entra em ação sempre que o iPhone é usado para pagar.

Que ações é preciso acrescentar?

A automatização precisa apenas de duas ações. A primeira chama-se “Ficheiro”, encontra-se através da pesquisa e serve para indicar o som a reproduzir.

Ao configurá-la, deve localizar-se o MP3 descarregado, seja nas transferências, nos itens recentes ou através da pesquisa. Depois de o selecionar, basta abri-lo para ficar associado à ação.

A segunda e última ação é “Reproduzir som”, que se junta logo a seguir à primeira.

A partir daqui, cada vez que o iPhone se aproxima do terminal para pagar, ouve-se primeiro o som habitual do Apple Pay e, logo a seguir, o efeito escolhido. O som original não desaparece, porque o iOS não permite alterá-lo, mas cada pagamento passa a ter uma assinatura sonora própria.

O processo pode ser repetido sempre que apetecer mudar de som. Basta descarregar outro ficheiro e substituí-lo na ação “Ficheiro”.

Leia também: