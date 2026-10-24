Como converter um PDF para Word sem recorrer a ferramentas externas

Sabia que o Microsoft Word tem uma funcionalidade pouco conhecida que permite transformar um PDF num documento editável sem instalar programas adicionais nem recorrer a sites de conversão? O processo é simples.

PDF para Word sem ferramentas externas

O formato PDF é bastante utilizado para partilhar documentos, uma vez que preserva a sua apresentação em diferentes dispositivos. No entanto, editar o seu conteúdo pode ser complicado, sobretudo quando não existe o ficheiro original em Word.

Em vez de recorrer a ferramentas online, algumas das quais podem levantar questões de privacidade quando se trata de documentos pessoais ou profissionais, é possível experimentar uma funcionalidade integrada no Microsoft Word.

Para começar, abra o Microsoft Word e crie um documento novo. No menu superior, aceda a Ver e selecione Destaques ou Estrutura de tópicos, dependendo da versão e do idioma da aplicação.

Nesta vista, procure a opção Mostrar documento. De seguida, selecione a opção Inserir e escolha o ficheiro PDF que pretende abrir.

Clique em Abrir e aguarde que o Word processe o conteúdo. Por fim, clique em Fechar Vista de Destaques para regressar à vista normal do documento para verificar o resultado.

Resultado:

❗️ Importa, contudo, fazer uma ressalva. Este procedimento não funciona necessariamente em todas as versões do Word e a opção de inserção apresentada nesta vista pode não permitir importar diretamente um PDF. Se isso acontecer, existe uma alternativa.

A alternativa que vale a pena conhecer

O próprio Microsoft Word permite abrir ficheiros PDF diretamente através de Ficheiro > Abrir. A aplicação tenta converter o documento para um formato editável, criando uma cópia que pode ser modificada e guardada como ficheiro Word.

O resultado depende da complexidade do PDF. Documentos sobretudo constituídos por texto costumam ser mais fáceis de converter, enquanto tabelas, imagens, colunas e elementos gráficos podem sofrer alterações na formatação. Os PDFs digitalizados como imagens também podem exigir reconhecimento de texto.

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