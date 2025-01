Como comprimir fotografias no Google Fotos para libertar espaço e pagar menos

É inegável que o Google Fotos é um serviço bastante poderoso. Contudo, se é uma pessoa que gosta de estar sempre a tirar fotografias, rapidamente atinge o seu limite de 15GB. Portanto, para evitar que este espaço se esgote, uma das melhores soluções é comprimir as suas fotos. Veja como fazê-lo.

Nos primeiros tempos do Google Fotos, o armazenamento era ilimitado ou, pelo menos, tão generoso que quase não havia preocupações. Mas essa realidade mudou.

O armazenamento gratuito foi reduzido para 15 GB e, para piorar, este espaço é agora partilhado entre o Gmail, Google Drive e Google Fotos. Assim, com o uso intensivo, facilmente se atinge o limite.

Opções para contornar o armazenamento reduzido no Google Fotos

Comprar mais armazenamento: Por uma quantia mensal ou anual, pode adquirir espaço adicional na cloud.

Por uma quantia mensal ou anual, pode adquirir espaço adicional na cloud. Eliminar conteúdos sugeridos: A aplicação pode identificar fotos desfocadas ou duplicadas, por exemplo, que pode apagar.

A aplicação pode identificar fotos desfocadas ou duplicadas, por exemplo, que pode apagar. Comprimir as fotos e vídeos: A solução mais prática e económica é reduzir o tamanho dos ficheiros já guardados, utilizando uma funcionalidade integrada no Google Fotos. Em muitos casos, a diferença na qualidade será impercetível.

Opções de qualidade para as fotos e vídeos

Para ajudar a gerir o espaço, o Google Fotos oferece três opções de qualidade para as fotos e vídeos:

Qualidade original: Mantém a resolução e qualidade original das imagens e vídeos. É ideal para profissionais ou utilizadores que precisem de fotografias de alta definição para impressão em grandes formatos ou outros fins exigentes. Recomendada para fotos com mais de 16 megapixéis e vídeos acima de 1080p.

Mantém a resolução e qualidade original das imagens e vídeos. É ideal para profissionais ou utilizadores que precisem de fotografias de alta definição para impressão em grandes formatos ou outros fins exigentes. Recomendada para fotos com mais de 16 megapixéis e vídeos acima de 1080p. Poupança de armazenamento: As fotos e vídeos são comprimidos para reduzir o tamanho. Por exemplo, imagens com alta resolução são convertidas para o formato JPEG, mantendo qualidade suficiente para impressões até 60 x 40 cm. Os vídeos são limitados a uma resolução máxima de 1080p.

As fotos e vídeos são comprimidos para reduzir o tamanho. Por exemplo, imagens com alta resolução são convertidas para o formato JPEG, mantendo qualidade suficiente para impressões até 60 x 40 cm. Os vídeos são limitados a uma resolução máxima de 1080p. Modo Expresso: Disponível apenas em algumas regiões, esta opção reduz ainda mais a qualidade para poupar dados móveis. Fotos acima de 3 MP são reduzidas a este tamanho e vídeos são comprimidos para 480p.

Como comprimir a media armazenada no Google Fotos

Além de alterar a qualidade para futuras cópias de segurança, pode comprimir as fotos e vídeos já guardados na sua conta. Para isso, deve aceder ao Google Fotos no computador através do browser:

1. Vá ao site oficial do Google Fotos e inicie sessão com a sua conta Google.

2. Clique no ícone das definições, localizado no canto superior direito, e depois clique em "Gerir armazenamento".

3. Na secção "Recuperar armazenamento", clique em "Saiba mais" na aba "Converter fotos e vídeos para poupança de armazenamento".

4. Aceite o aviso que informa que esta ação é irreversível e, por fim, selecione "Comprimir fotos e vídeos existentes".

Este processo pode demorar algum tempo, dependendo da quantidade de ficheiros guardados.

Alterar a qualidade das cópias de segurança futuras

Outra forma de poupar espaço é garantir que as fotos e vídeos que tirar no futuro são automaticamente guardadas numa qualidade mais baixa. Para isso:

1. Clique no ícone das definições, localizado no canto superior direito, e depois selecione a opção "Poupança de armazenamento".

No smartphone

1. Abra a app do Google Fotos, aceda ao seu perfil, e clique em "Cópia de segurança".

2. Clique no ícone das definições, localizado no canto superior direito.

3. Aqui, clique em "Qualidade da cópia de segurança".

4. Escolha "Poupança de armazenamento".

Assim, as fotos tiradas com o smartphone ocuparão menos espaço na cloud ao serem sincronizadas.

Leia também: