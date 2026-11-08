Apps do seu smartphone podem ter acesso a demasiada informação. Saiba como rever

As aplicações instaladas no seu smartphone podem ter acesso a mais dados do que aquilo que realmente necessitam. Saiba como rever e gerir estas permissões para proteger a sua privacidade.

Porque deve rever as permissões

Ter acesso a centenas de milhares de aplicações nos nossos smartphones é uma vantagem inegável, mas é essencial estar atento ao que instalamos. Embora o Android e o iOS disponham de mecanismos de segurança eficazes para detetar e bloquear aplicações maliciosas, algumas podem representar um risco se tiverem acesso a informações sensíveis ou a funcionalidades do dispositivo.

O facto de uma aplicação pedir autorização para aceder à câmara, localização, mensagens ou ficheiros não significa que seja insegura, mas é pertinente questionar por que motivo necessita dessas permissões, sobretudo quando estas nada têm a ver com a sua finalidade.

Rever periodicamente as permissões das aplicações é, por isso, uma boa prática para manter os seus dados pessoais seguros. Felizmente, tanto o Android como o iOS permitem fazê-lo de forma relativamente simples através dos menus de definições.

Indicadores visuais de acesso

A câmara e a localização são particularmente sensíveis, razão pela qual o Android e o iOS apresentam indicadores no ecrã quando uma aplicação está a utilizar a câmara, o microfone ou a localização.

No iPhone, surge um ponto verde quando a câmara está em uso, um ponto laranja quando o microfone está ativo e um ícone azul de localização quando uma aplicação consulta a sua posição.

Nos telemóveis Android, são utilizados ícones semelhantes na barra de estado, podendo deslizar o dedo para baixo para aceder ao Centro de Controlo ou ao painel de definições rápidas e verificar qual a aplicação que está a aceder a estas funcionalidades.

Gerir permissões no iOS

A Apple é reconhecida pela sua orientação para a privacidade, pelo que não surpreende que os seus sistemas operativos incluam medidas sofisticadas de proteção. Tanto o iOS como o iPadOS tratam as permissões de forma semelhante.

Qualquer aplicação de terceiros que instale e utilize pela primeira vez é obrigada a pedir autorização antes de aceder a informações como contactos, fotografias, localização ou microfone. Quando uma aplicação solicita acesso à localização, pode tocar em Permitir uma vez para conceder acesso temporário, ou selecionar Permitir durante a utilização se confiar no serviço.

Pode ainda visualizar e gerir as permissões a qualquer momento, navegando até Definições > Privacidade e segurança. Esta secção lista cada tipo de permissão juntamente com o número de aplicações que lhe acedem. Por exemplo, ao tocar em Microfone, são apresentadas todas as aplicações autorizadas a utilizá-lo. Pode revogar o acesso de qualquer aplicação desativando o interruptor junto ao seu nome.

Algumas aplicações, como o Google Maps ou a Uber, podem funcionar de forma otimizada apenas se lhes tiver concedido a permissão de Localização exata e definido o acesso à localização como Sempre. Pode restringir estas permissões individualmente. Da mesma forma, quando uma aplicação pede acesso à sua biblioteca de fotografias, pode definir o tipo de permissão como Acesso limitado e selecionar apenas as fotos e vídeos que pretende partilhar.

Se ativar o Relatório de privacidade das aplicações, poderá ver quais as aplicações que acederam aos dados e sensores do seu telemóvel. Esta secção também permite monitorizar a atividade de rede das aplicações, para saber que domínios estão a contactar e quando.

Ver permissões no Android

As funcionalidades de privacidade do Android melhoraram consideravelmente ao longo dos anos e, tal como no iOS, é possível ver e gerir permissões por aplicação. Embora as designações exatas dos menus variem consoante o fabricante, deverá conseguir encontrar facilmente informação detalhada sobre quais as aplicações que têm acesso à câmara, microfone, localização, contactos e outros dados.

A forma mais simples de revogar as permissões de uma aplicação específica é abrir a página Informações da aplicação. Pode fazê-lo mantendo premido o ícone da aplicação e selecionando o ícone i. Em alternativa, navegue até Definições > Aplicações > Ver todas as aplicações e selecione a aplicação na lista. Toque em Permissões, selecione um tipo de dado e escolha Permitir ou Não permitir. Algumas permissões do dispositivo, como a localização, permitem definir o tipo de acesso como Sempre ou Permitir apenas durante a utilização.

O Android também oferece o Painel de privacidade, que permite ver diferentes tipos de permissão e quais as aplicações que lhes acederam nas últimas 24 horas. Mais uma vez, os passos exatos para chegar a este menu variam. Procure esta funcionalidade no submenu Segurança e privacidade na aplicação Definições, ou escreva o termo na caixa de pesquisa.

As aplicações Android devem pedir permissões do dispositivo quando as inicia pela primeira vez, podendo permitir ou negar esses pedidos. Tanto a Play Store como a App Store também listam as informações a que uma aplicação pode solicitar acesso, o que proporciona outra forma de rever as permissões antes de a instalar.

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