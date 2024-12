9 dicas para ajudar a bateria do seu iPhone a durar mais enquanto viaja

Viajar com o seu iPhone não tem de significar preocupações constantes com a bateria. Com pequenas alterações, é possível garantir que o seu dispositivo não se descarrega nos momentos mais críticos. Portanto, descubra algumas delas.

1. Primeiro e mais importante: ative o modo de baixo consumo

Uma das formas mais rápidas e eficazes de aumentar a autonomia da bateria do iPhone é ativar o modo de baixo consumo. Este modo desativa tarefas não essenciais, como atualizações automáticas, sincronização de emails e certos efeitos visuais. Também reduz o tempo do bloqueio automático para 30 segundos e, nos modelos com ecrãs ProMotion, limita a taxa de atualização a 60 Hz.

Para ativar esta funcionalidade, basta aceder a "Definições" > "Bateria" e ativar o "Modo de baixo consumo". O desempenho do dispositivo será otimizado para conservar energia. Apesar de algumas funcionalidades ficarem limitadas, os benefícios superam os inconvenientes em situações onde as opções de carregamento são limitadas, como em caminhadas ou longas viagens.

2. Desative a háptica da resposta do teclado

A háptica da resposta do teclado refere-se às pequenas vibrações que sente ao escrever no teclado virtual do iPhone. Apesar de melhorar a experiência de digitação, também consome mais energia.

Se antevê que vai escrever muito - seja a enviar mensagens, a responder emails ou a pesquisar informações - desativar esta funcionalidade pode prolongar a autonomia da bateria sem grandes sacrifícios. Vá a "Definições" > "Sons e háptica" > "Resposta do teclado" e desative a opção "Háptica".

3. Reduza o brilho do ecrã para poupar bateria

O ecrã é um dos componentes que mais consome energia no iPhone. Manter o brilho no máximo esgota rapidamente a bateria. Reduzir o brilho para um nível confortável pode fazer uma grande diferença.

Para ajustar, abra a Central de controlo e deslize o brilho para baixo.

4. Desative o "Always On Display"

Nos modelos iPhone 14 Pro e posteriores, a funcionalidade Always On Display mantém o ecrã ligado para exibir informações como widgets, notificações ou a hora. No entanto, esta funcionalidade consome bateria mesmo quando o dispositivo não está a ser usado.

Para poupar energia durante viagens longas, desative esta funcionalidade. Vá a "Definições" > "Ecrã e brilho" > "Ecrã sempre ligado" e escolha "Não".

5. Remova widgets desnecessários: só gastam bateria

Os widgets são úteis para aceder rapidamente a informações, mas consomem energia e dados ao serem constantemente atualizados. Antes de viajar, elimine os widgets que não forem indispensáveis.

Para os remover no ecrã principal, pressione numa área vazia, e clique no ícone "-" em cima de cada widget e confirme.

No ecrã bloqueado, mantenha o dedo pressionado, selecione "Personalizar" e remova os widgets desnecessários.

6. Desative a atualização em segundo plano

Muitas aplicações atualizam o conteúdo em segundo plano, o que consome bateria e dados móveis. Desativar esta funcionalidade pode ajudar significativamente a poupar bateria.

Para isso, aceda às "Definições" > "Geral" > "Atualizar em segundo plano" e desligue a opção globalmente ou para apps específicas, especialmente aquelas que não precisam de atualizações contínuas, como jogos ou redes sociais.

7. Limite os serviços de Localização

O GPS, Wi-Fi e dados móveis são usados pelos serviços de localização para determinar onde está. Quando várias aplicações acedem a estas informações em segundo plano, o consumo de bateria aumenta.

Além de poder desativar totalmente os Serviços de Localização, também pode fazê-lo de forma seletiva. Vá a "Definições" > "Privacidade e Segurança" > "Serviços de Localização" e configure as permissões para cada aplicação. Mantenha-os ativos apenas para apps essenciais, como mapas ou navegação, e desative para as restantes.

8. Desligue funcionalidades que não está a usar para poupar bateria

Funções como Bluetooth, Wi-Fi ou AirDrop podem ser desativadas quando não são necessárias, poupando bateria. Pode desligá-las rapidamente na Central de Controlo.

9. Faça downloads para uso offline

Uma das formas mais eficazes de poupar bateria enquanto viaja é preparar conteúdos para utilização offline. Desde música, séries ou mapas até documentos importantes, fazer o download antecipado minimiza o consumo de dados móveis e energia.

Por exemplo, em vez de transmitir música no Spotify ou Apple Music, descarregue previamente as suas playlists. Além disso, use apps como o Google Maps ou Apple Maps para guardar mapas offline, o que também é útil em áreas com sinal fraco ou inexistente.

