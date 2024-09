5 calculadoras que o ajudarão a resolver qualquer operação neste novo ano letivo

Ter uma calculadora fiável pode ajudá-lo a resolver problemas complexos de forma muito mais rápida e fácil. Se está à procura de uma nova calculadora, seja para começar o próximo ano letivo ou para o seu trabalho, deixamos alguns dos modelos mais recomendados atualmente.

A Casio FX-82MS-2, um modelo que é um sucesso de vendas neste momento, é uma opção muito interessante e económica da popular marca japonesa. Além disso, custa apenas 9,82 €.

Falamos de um modelo que se destaca pelo seu design ergonómico e oferece um ecrã de 2 linhas. Possui um prático sistema de menus para cálculos estatísticos, um botão de cursor para navegar, recuperar ou editar cálculos e um total de 240 funções integradas.

Por 16,15 €, pode optar pela SISYS EU2ST0001, um modelo mais básico para operações simples, que vem com uma "folha" de escrita para anotar qualquer operação ou dados.

E como se isso não bastasse, vem com um botão que bloqueia a eliminação das nossas operações e duas fontes de alimentação, uma vez que funciona com energia solar ou com uma pilha CR2025.

Esta Casio FX-82SP CW é uma calculadora científica campeã de vendas, que é mais do que suficiente para o ensino secundário e que pode agora ser encontrada por cerca de 17,18 €.

Tem um grande ecrã LCD de 4 a 6 linhas com alta resolução e cerca de 300 funções, incluindo simplificação de frações, faturização de números primos, MMC e MDC. Tudo isto sem esquecer que inclui várias ferramentas que facilitam a compreensão de cada operação.

A Ofituria F-991ES é uma calculadora científica com carregamento solar ideal para utilização em engenharia, escolas ou universidades. Tem um ecrã de 2 linhas que lhe permite ver e rever os seus cálculos anteriores com a opção de corrigir quaisquer erros, bem como realizar tudo, desde multiplicações complexas a funções trigonométricas e utilizar a luz natural para a carregar.

Esta máquina está disponível por apenas 20,79 €.

Uma opção mais recente é a NEWYES NY-991ES Plus por apenas 24,67 €. Trata-se de uma calculadora científica que vem com uma "folha" de escrita LCD adicional que lhe permite anotar os seus cálculos.

Por outro lado, vale a pena mencionar que tem um ecrã de alta resolução com 4 linhas para ver em detalhe as entradas e os resultados das suas operações, 417 funções que a tornam muito completa e uma bateria dupla (solar e celular).

É de salientar que, apesar de estas serem as mais recomendadas, existe uma variedade enorme de opções que deve ter em conta. Escolha a que mais se adaptar às suas necessidades.

