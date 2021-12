5 aplicações para unir fotografias no iPhone e iPad

As câmaras tornaram-se um dos pontos mais importantes dos smartphones e a edição de fotografias acompanhou este sucesso. Prova disso é a enorme quantidade de apps que existem para editar fotos, mais especificamente, uni-las e fazer montagens. Portanto, se procura algumas destas apps e tem um iPhone ou um iPad, hoje é o seu dia de sorte.

Trazemos-lhe então 5 aplicações para unir duas ou mais fotografias no iPhone e iPad.

App Atalhos da Apple

Antes de recorrer às diferentes aplicações disponíveis na App Store, devemos sempre dar uma oportunidade à app Atalhos da Apple, já que, na maioria das vezes, podemos encontrar um atalho para realizar ações que resolvem o assunto.

Para unir fotos no iOS ou iPadOS, podemos utilizar o Atalho "Grelha de fotografias". Este atalho permite-nos unir fotografias horizontalmente, verticalmente, criar uma grelha, definir uma moldura para separar as fotografias, entre muitas outras ações.

Este atalho tem em conta a resolução das fotografias, por isso se unir fotografias com resoluções diferentes, estas não terão o mesmo tamanho no resultado final.

App PicSew

Se o seu objetivo é unir duas ou mais capturas de ecrã de uma conversa do WhatsApp, uma página web, ou um documento, PicSew é a aplicação que procura. Esta deteta automaticamente os ecrãs verticais e combina-os na perfeição sem que tenhamos de fazer mais nada para além de selecionar as fotografias.

Permite-nos também unir duas ou mais fotografias na horizontal, acrescentando uma moldura que as separa e texto, e realçando áreas específicas da imagem.

Esta aplicação não foi concebida para fazer grelhas personalizadas, uma vez que apenas une fotografias vertical ou horizontalmente. Uma vez unidas as fotografias ou capturas de ecrã, podemos exportar o resultado com alta resolução para o nosso dispositivo. Além disso, permite-nos também acrescentar uma marca de água às montagens.

Outra opção oferecida por esta aplicação quando queremos partilhar o conteúdo que criámos, é exportá-lo em formato PDF, sendo também uma das melhores aplicações na App Store para converter fotos em PDF.

PicSew

App Layout do Instagram

O Instagram lançou há alguns anos uma aplicação chamada Layout, que nos permite criar layouts de fotografias no formato 4:3 e onde podemos rodá-las e movê-las para mostrar o mais importante de cada fotografia.

O número de opções não é tão elevado como o que podemos encontrar noutros tipos de aplicações para criar junções de fotos, mas para a maioria dos utilizadores é mais do que suficiente, especialmente se tivermos em conta que a utilização da aplicação é completamente gratuita e que não é necessária uma conta para a utilizar.

Layout do Instagram

App Collage Maker

A Collage Maker oferece mais de 2.000 designs, efeitos, autocolantes, e ferramentas para criar a montagem perfeita. Embora possamos usar a aplicação de forma completamente gratuita, para tirar o máximo partido dela, temos de fazer uso da subscrição mensal ou anual que ela nos oferece.

Contudo, as opções gratuitas oferecidas sem pagamento são mais do que suficientes se não tiver necessidades muito extensas e quiser apenas criar uma simples montagem.

Permite-nos adicionar autocolantes e texto às nossas montagens, bem como adicionar efeitos 3D aos textos. Permite combinar até 64 fotografias numa montagem, e dispõe de 500 efeitos. Também incorpora um editor de vídeo

Requer iOS 13 e superior e é compatível com Macs com processador M1 da Apple.

Collage Maker

App Pic Stitch

Se quiser unir fotografias diferentes para criar uma boa montagem, uma das aplicações que oferece a maior variedade de formatos para criar layouts fotográficos é a Pic Stitch. Pode fazer o download gratuitamente.

Pode utilizar as inúmeras funcionalidades para criar as montagens ideais. Tem algumas desvantagens como não permitir modificar o fundo, cor e borda da moldura, e incluir uma marca de água em todas as montagens.

Contudo, permite modificar o formato. Se as suas necessidades não forem muito elevadas, esta aplicação pode satisfazê-las sem ter de pagar.

Pic Stitch

Como esta é uma altura propícia para fazer boas imagens, então que tal experimentar? Ficam estas dicas. Bom Natal.

