VideoProc Converter AI agora com 60% desc., é barato fazer melhorias AI de vídeo/imagem

Seja para criadores de conteúdos, entusiastas de vídeo ou para os apaixonados por captar os momentos da vida em vídeo, está a decorrer uma oferta nesta semana de promoções Black Friday que não vai querer perder. O VideoProc Converter AI, um dos melhores softwares económicos de melhorias AI de vídeo e imagem está a um preço imbatível nesta Black Friday.

O VideoProc Converter AI traz um kit de ferramentas muito abrangente, com a capacidade de fazer melhorias no vídeo e na qualidade de imagem, de forma muito simples e rápida, sem necessidade de conhecimentos avançados.

Poderá assim aproveitar um grande desconto, com acesso ilimitado a todas as funcionalidades e com atualizações gratuitas garantidas para sempre, incluindo todas as novas funcionalidades que forem lançadas daqui em diante. Terá também acesso gratuito ao suporte técnico e uma garantia de devolução de 30 dias no caso de não ficar satisfeito.

As ferramentas de AI no VideoProc Converter AI

Como ressalva inicial, o VideoProc Converter é um software disponível para Windows e macOS. No entanto, as novas funcionalidades AI estão apenas disponível para Windows, mas estarão também disponíveis para macOS em breve. Se adquirir a versão para macOS, terá acesso às novas funcionalidades AI assim que ficarem disponíveis.

Super resolução

Se estiver a trabalhar com filmagens de vídeo de baixa qualidade, provenientes de VHS ou DVD antigos, de vídeos de resolução SD descarregados da Internet, ou conteúdo capturado com a câmara de ação, o VideoProc Converter AI tem o poder de aumentar e otimizar a resolução em 2X, 3X ou 4X, melhorando de forma inteligente as cores e os detalhes. Com isto, pode aumentar a qualidade do seu vídeo para 4K para edição, armazenamento ou reprodução em ecrãs maiores com uma nitidez notável.

Já para fotógrafos ou qualquer pessoa que pretenda melhorar a sua qualidade de imagem para 8K, o VideoProc Converter AI oferece uma solução simples e rápida para aumentar a resolução da imagem. Isto é muito útil para melhorar as suas fotografias antigas, que foram captadas com resolução baixa, ou quaisquer imagens geradas por ferramentas AI para posterior impressão, edição e partilha.

Interpolação de fotogramas - criação de vídeo suaves

Um equipamento de filmagem de alta velocidade de fotogramas é geralmente dispendioso, mas com a interpolação de fotogramas do VideoProc Converter AI, poderá elevar a velocidade de fotogramas das suas filmagens de 30/60 FPS para uns impressionantes 120/240/480 FPS.

Poderá também criar efeitos impressionantes de câmara lenta.

Estabilização AI - Remova de forma inteligente a trepidação do vídeo

A gravação de vídeos estáveis e sem tremores pode ser um desafio, especialmente quando se utilizam dispositivos como a GoPro, telemóveis, drones ou câmaras portáteis.

O VideoProc Converter AI disponibiliza estabilização de vídeo inteligente para que os passem a ter uma visualização agradável.

Além da AI, uma ferramenta completa para edição de vídeo

O VideoProc Converter AI é também uma ferramenta de edição de vídeo, capaz de converter vídeo em dezenas de formatos. O processamento tem aceleração por hardware Level-3, compatível com GPUs Intel, AMD e Nvidia. Dessa forma, consegue acelerar até 47x em relação à duração do vídeo.

Essa rapidez é obtida não só pela aceleração por GPU, mas também graças à otimização do tamanho e da qualidade de saída.

Depois, permite fazer um conjunto de edições rápidas, de forma muito simples:

Cortar partes indesejáveis de um vídeo, e juntar diferentes de formatos diversos num só

Recortar vídeos para remover áreas negras; rodar vídeos em 360º

Virar um vídeo verticalmente ou horizontalmente; acelerar e desacelerar o vídeo

Ajustar o volume; corrigir a sincronização de vídeo/áudio

Ajustar o brilho e aplicar efeitos; remover o efeito olho-de-peixe

Adicionar legendas e marca de água, tornando-o personalizado

Se o vídeo estiver tremido, é fácil reduzir o tremor aplicando a funcionalidade de estabilização

Para utilizadores avançados, é ainda possível ajustar parâmetros como proporção (4:3, 1:1, 12,9, etc), ajustar o bit rate, frame rate, codecs, faixas de áudio, ajuste de compressão e resolução de 4K para 1080p/720p ou vice-versa.

Por fim, há outras funcionalidades adicionais como ripar e fazer conversão de vídeo DVD para o formato preferido, fazer download de vídeo de dezenas de plataformas online e capturar o ecrã em vídeo ou gravar o vídeo da Webcam com a funcionalidade Recorder.

Em conclusão...

Com a popularização da AI e todas as vantagens impressionantes que estão a ser tiradas deste tipo de tecnologia, o campo da imagem e vídeo saem também muito favorecidos com os resultados conseguidos por ferramentas como o VideoProc Converter AI.

Depois, além disso, seja para fazer compressão, fazer uns cortes, juntar outros vídeos, adicionar legendas ou fazer ajustes de cor, é uma ferramenta importante para ter sempre à mão. Trata-se de um software atualizado regularmente, com melhorias nas funcionalidades atuais e com introdução de novas funcionalidades de acordo com o feedback dos utilizadores. Ao obter uma licença Lifetime do VideoProc Converter AI, poderá desfrutar para sempre de benefícios como:

Remover os limites da versão trial e usar livremente todas as funcionalidades

Atualização gratuita para sempre, para a versão mais recente, sem quaisquer custos adicionais

Suporte técnico personalizado gratuito, para sempre

Garantia de 30 dias para reembolso no caso de insatisfação

Aproveite o desconto de 60% nesta Black Friday na licença vitalícia do VideoProc Converter AI, disponível por apenas 29,99€ + IVA com o código BF-EXTRA.

