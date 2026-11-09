Fechou o Word sem gravar? O Office 2024 guardou uma cópia

Duas horas em cima de um relatório, o portátil quase sem bateria e a pergunta do costume quando se fecha o Word. Guardar as alterações? Carrega-se em não sem ler. Ou falta a luz e nem isso se chega a ver. Na maior parte destes casos o trabalho não se perdeu, está noutro sítio: o Office 2024 vai deixando cópias para trás, e recuperar documentos não guardados é mais fácil do que parece. Já agora, na GoodOffer24 é possível comprar chave digital Office 2024 por 17,8€.

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A autorrecuperação já está ligada e quase ninguém sabe

O Word, o Excel e o PowerPoint gravam uma cópia de emergência de dez em dez minutos, sem avisar e sem perguntar nada. Não é o documento, é um ficheiro paralelo que fica num canto do perfil do utilizador. No Word tem extensão .asd. Se a aplicação fechar de repente, é esse ficheiro que aparece no painel de recuperação na abertura seguinte.

O painel costuma surgir à esquerda, com uma ou mais versões e a hora a que foram guardadas. Convém abrir todas antes de escolher. A que está no topo nem sempre é a mais completa, sobretudo quando o Word foi abaixo a meio de uma gravação.

Dez minutos são muito tempo quando se escreve depressa. Por isso vale a pena mexer no intervalo, e já lá vamos.

Recuperar documentos não guardados, os que nunca tiveram nome

Este é o caso mais aflitivo. Abriu-se um documento em branco, escreveu-se, nunca se gravou e fechou-se a dizer que não. Não há ficheiro no disco para procurar, porque nunca existiu. Mas o Office guarda à mesma.

No Word o caminho é Ficheiro, Informações, Gerir Documento, Recuperar Documentos Não Guardados. No Excel chama-se Recuperar Livros Não Guardados e no PowerPoint Recuperar Apresentações Não Guardadas. Abre-se uma pasta com os ficheiros órfãos dos últimos dias, identificados pela data e por um nome automático. Abre-se o que interessa e grava-se, desta vez com nome.

Duas notas sobre esta pasta. A primeira é que vive em AppData, Local, Microsoft, Office, UnsavedFiles, e dá para lá chegar diretamente colando esse caminho na barra do Explorador. A segunda é que o conteúdo é limpo ao fim de quatro dias. Quem só dá pela falta do documento na semana seguinte já não o vai encontrar.

Quando o ficheiro já existia e ficou pior

Há outro tipo de estrago, menos dramático e mais frequente. O ficheiro existe, foi gravado, só que alguém apagou metade e gravou por cima. Aqui a autorrecuperação não serve de nada, porque o documento foi guardado com intenção.

Quem trabalha com o ficheiro no OneDrive ou no SharePoint tem a solução à mão em Ficheiro, Informações, Histórico de Versões. Aparece a lista de gravações anteriores, com data e autor, e cada uma abre numa janela separada antes de se decidir alguma coisa. Fora da nuvem, resta o Windows: botão direito no ficheiro, Propriedades, separador Versões Anteriores. Só mostra alguma coisa se o Histórico de Ficheiros ou a proteção do sistema estiverem ativos, o que em muitos computadores não acontece.

Cinco minutos nas opções que poupam uma tarde

Dá menos trabalho recuperar documentos não guardados se as opções estiverem bem postas desde o início. Vale a pena abrir Ficheiro, Opções, Guardar e tratar disto uma vez só. As definições são por aplicação, portanto o que se fizer no Word não passa para o Excel.

Baixar o intervalo de gravação da informação de autorrecuperação de dez para cinco minutos, ou menos em portáteis antigos.

Confirmar que está marcada a caixa que manda manter a última versão recuperada automaticamente quando se fecha sem guardar. É esta que salva o botão não.

Guardar sempre em .docx, .xlsx e .pptx. Os formatos antigos limitam o que a recuperação consegue repor.

Mudar a pasta dos ficheiros de autorrecuperação para um disco diferente daquele onde está o documento, em quem tem dois.

Fixar a pasta de trabalho habitual no campo do local predefinido, para que o primeiro Ctrl+S não acabe no ambiente de trabalho.

O que isto não resolve

A autorrecuperação é uma rede de segurança para acidentes de aplicação. Não é cópia de segurança. Não protege de um disco que morre, de uma pasta apagada por engano, de uma pen que desaparece nem de ransomware. Para isso é preciso outra coisa, de preferência com uma cópia fora do computador. Repor o sistema é outro problema, e o Windows 11 já o faz sem pen.

Também não funciona quando o documento está a ser editado a partir de um anexo de email aberto diretamente. Nesse caso o Word trabalha numa pasta temporária e o ficheiro desaparece com o fecho da janela. A regra é simples: gravar o anexo para uma pasta antes de lhe tocar.

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