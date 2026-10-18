Quais são as linguagens de programação mais usadas em 2026?

O JavaScript continua a liderar as linguagens de programação, scripting e markup mais utilizadas em 2026, segundo o estudo anual do Stack Overflow. Python, SQL e HTML/CSS também ocupam lugares de destaque, num ranking que revela as principais ferramentas usadas por mais de 14.000 programadores.

‼️ Nota: Nem todas as tecnologias incluídas nesta lista são linguagens de programação em sentido estrito. Algumas têm funções diferentes, como o HTML (estruturação) e o CSS (estilo). Ainda assim, o Stack Overflow agrupa estas tecnologias no mesmo estudo, dada a sua importância no desenvolvimento de software.

JavaScript mantém a liderança

O JavaScript ocupa o primeiro lugar, com 62% dos inquiridos a indicar que o utilizaram para programar durante o último ano. É a linguagem que dá vida a muitos sites, permitindo criar menus interativos, animações e outras funcionalidades. Segundo o Stack Overflow, mantém a liderança pelo 12.º ano consecutivo.

SQL e HTML/CSS continuam essenciais para a Web

Em segundo lugar surge o Structured Query Language (SQL), com 58,4%. Esta Domain Specific Language (DSL) permite consultar, organizar e gerir informação guardada em bases de dados, como os dados de uma loja online.

Logo depois aparece HTML/CSS, com 58,2%. Embora surjam juntas no estudo, têm funções distintas: o HTML estrutura o conteúdo de uma página, enquanto o CSS define o seu aspeto visual, incluindo cores, tamanhos e disposição dos elementos.

Python destaca-se pela versatilidade

Com 58%, Python ocupa o quarto lugar. A sua sintaxe relativamente simples torna-a uma opção popular entre quem está a aprender a programar. É utilizada em áreas tão diferentes como inteligência artificial (IA), análise de dados, automatização de tarefas e desenvolvimento de aplicações.

Na quinta posição está Bash/Shell, com 51,3%. Estas ferramentas permitem executar comandos e automatizar tarefas nos sistemas operativos, sendo especialmente úteis para administradores de sistemas e programadores.

TypeScript, Java e C# continuam relevantes

O TypeScript alcança 43,8%. Desenvolvido sobre JavaScript, acrescenta tipagem que ajuda a detetar determinados erros antes de executar um programa, algo particularmente útil em projetos de maior dimensão.

Seguem-se Java, com 27,6%, e C#, com 27,1%. Ambas são utilizadas no desenvolvimento de aplicações e sistemas empresariais. O Java tem uma presença forte em sistemas de grande escala, enquanto o C# está muito associado ao ecossistema Microsoft e ao desenvolvimento de jogos com o Unity.

PowerShell e C++ fecham o top 10

O PowerShell ocupa o nono lugar, com 24,6%, destacando-se na automatização de tarefas e na administração de sistemas Windows.

A fechar a lista está o C++, com 24,3%. É uma linguagem que oferece controlo detalhado sobre os recursos do computador, sendo utilizada em videojogos, motores gráficos e software que exige elevado desempenho.

Os resultados correspondem a 14.099 inquiridos e refletem as linguagens utilizadas em trabalho de desenvolvimento durante o último ano. Não significam, por isso, que uma linguagem seja necessariamente melhor do que outra, mas ajudam a perceber quais continuam a ter maior presença no dia a dia dos programadores.

Leia também: