Pôr palavra-passe num PDF não precisa de programas pagos

Um recibo de vencimento, uma declaração para o banco, a cópia do cartão de cidadão que o senhorio pediu. Mandam-se em PDF e fica-se com a ideia de que o PDF é um envelope fechado. Não é. Qualquer pessoa a quem o email seja reencaminhado abre o ficheiro sem dar uma única explicação. Pôr uma palavra-passe num PDF demora menos de um minuto e não precisa de programas pagos, porque o Office 2024 já traz isso de origem. Na GoodOffer24 é possível comprar chave digital Office 2024 por 17,8€.

A campanha de novembro corre com o código TT30, que dá 30% de desconto nas chaves digitais de Windows e Office selecionadas. Uma Windows 11 Pro chave original fica em 23,1€ e o resto da lista está na página da GoodOffer24. Os preços indicados são os da campanha à data da publicação e podem mudar sem aviso.

Um PDF não é um cofre

Há uma confusão antiga entre não poder editar e não poder ler. O PDF nasceu para garantir que o documento chega ao outro lado com o mesmo aspeto, não para o esconder. Sem palavra-passe, o ficheiro abre em qualquer telemóvel, em qualquer browser e em qualquer computador por onde passe.

Isto conta sobretudo nos documentos que se enviam uma vez por ano e ficam para sempre na caixa de correio de alguém. Declarações de IRS, contratos de arrendamento, relatórios médicos, folhas de salário. Email não é um canal seguro e as caixas de correio são assaltadas todos os dias. Uma palavra-passe num PDF resolve a maior parte destes casos.

Fazer o PDF a partir do Word, do Excel ou do PowerPoint

Muita gente ainda imprime para PDF, que é o caminho mais pobre: perde as ligações, perde o índice e perde as marcas de acessibilidade. O caminho certo é Ficheiro, Exportar, Criar Documento PDF/XPS. Ou, se preferir, Guardar como e escolher PDF na lista de formatos. Quando o do outro lado precisa de editar, o Office 2024 também grava em .odt e .ods.

Antes de confirmar há um botão que quase ninguém carrega e que é onde está o que interessa: Opções. É dali que se controla o intervalo de páginas a exportar, se vão as marcas de revisão, se as hiperligações se mantêm clicáveis e se o documento sai em conformidade com a norma de arquivo.

A palavra-passe num PDF está nesse mesmo botão

Dentro de Opções, em baixo, há uma caixa para encriptar o documento com uma palavra-passe. Marca-se, escreve-se a palavra-passe duas vezes e está feito. O PDF que sai pede a palavra-passe sempre que alguém o tenta abrir, seja no Acrobat, no Edge ou no telemóvel.

A palavra-passe não vai dentro do email com o anexo. Manda-se por SMS, por telefone ou por mensagem noutra aplicação.

Não há recuperação possível. Se a palavra-passe se perder, o documento vai com ela, e por isso convém guardar o original editável.

Uma data de nascimento ou o nome da empresa não servem para nada. Vale a pena usar o gestor de palavras-passe para gerar uma.

Para documentos que seguem para dezenas de pessoas, mais vale pensar duas vezes: uma palavra-passe partilhada por trinta pessoas deixa de ser uma palavra-passe.

PDF/A, para o que tem de durar vinte anos

Na mesma janela de opções há uma caixa a falar de conformidade com a norma ISO 19005-1. É o PDF/A, o formato de arquivo. Em vez de ir buscar os tipos de letra ao computador de quem abre o ficheiro, leva tudo lá dentro, das fontes às cores. Um documento assim aberto daqui a vinte anos continua igual.

O preço a pagar é o tamanho do ficheiro, que cresce, e algumas restrições: nada de transparências nem de conteúdo que dependa do exterior. Para um contrato ou uma ata é o que se quer. Para um folheto cheio de imagens, provavelmente não.

Assinar e abrir um PDF que chegou fechado

O Word tem em Inserir uma linha de assinatura, que coloca no documento o espaço com o nome, o cargo e a data. Serve para organizar quem assina o quê, mas é apenas um campo. A assinatura com valor legal em Portugal faz-se com o Cartão de Cidadão ou com a Chave Móvel Digital, através da aplicação Autenticação.gov, que trabalha sobre o PDF já exportado.

No sentido contrário, o Word abre PDF. Abrir, escolher o ficheiro, aceitar o aviso de que a conversão não é perfeita e aparece um documento editável. Com texto corrido funciona bem. Com tabelas complicadas, colunas ou documentos digitalizados, o resultado costuma dar mais trabalho a arrumar do que a escrever de novo.

Chave digital Office 2024 e restantes preços com o cupão TT30

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Office 2024

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