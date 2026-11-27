O T3 Code, um painel open source para gerir agentes de programação com IA, está no centro de uma polémica. A ferramenta recolhia telemetria capaz de reconhecer o mesmo utilizador em vários equipamentos.

O que o T3 Code fazia com os dados

O T3 Code não substitui o Codex, o Claude Code, o Cursor ou o Grok. Funciona como uma camada por cima deles, executa-os e junta tudo numa só interface, sem cobrar nada por isso.

O problema está na telemetria, ou seja, nos dados de utilização que a aplicação envia a quem a desenvolve. Segundo a proposta de correção publicada no GitHub, o servidor lia os ficheiros de conta do Codex e do Claude Code ao arrancar e usava esses dados para criar o identificador do utilizador.

Esse identificador era convertido num hash, um código que não revela o nome da pessoa. Mesmo assim, permitia associar o mesmo programador a todos os seus equipamentos, o que torna possível acompanhar o seu uso ao longo do tempo.

Seguiam para os servidores os modelos usados, as horas de utilização, os equipamentos e o número de tokens gastos. A documentação do projeto garante que prompts, respostas e conteúdo de ficheiros nunca eram enviados.

Uma cronologia que levantou dúvidas

A telemetria passou a estar ativa por defeito em março. Em maio, o site do projeto exibia a indicação “No telemetry”, mas a frase desapareceu num redesenho feito em junho.

Já em novembro, um grupo de programadores chineses analisou o código e encontrou o mecanismo. A discussão rapidamente chegou à rede social X, e um dos responsáveis chegou a anunciar que ia fechar o código antes de voltar atrás.

Okay, let’s have an honest conversation about the telemetry data in T3 Code. I’m going to do something that, afaik, has never been done by an open source project before, so read on for a fun drop at the end. First and foremost, we just merged a change to remove all usage of your Claude and Codex json files to identify unique users. We initially did this because it was hard to detect a "user" with multiple devices, which caused our user metrics to be insanely inflated (like literally 3 million + users if I counted without this). We moved to a model where connections "paint" an installation, so we can more easily know, roughly, how many users we have. The change above just merged & I cut a nightly release, should be out by the time you see this post. The stable release will be out in a few hours. To be clear: – We NEVER uploaded ANY files from a user’s device – We NEVER received ANY user data, such as prompts, requests/responses, files, file paths, etc – We ONLY used the auth files to create a unique hash to identify a user (and for Claude these hashes were broken!) – We ONLY collect basic metadata about which models and harnesses are used in T3 Code – We ALWAYS allowed you to hard-disable telemetry in T3 Code with env vars, which are the best way to preemptively disable across all environments – We recently added managed policy provisioning, to allow even easier app-wide disabling of telementry – We have published the vast majority of this data on Slopalytics(.)com for awhile now In efforts to show just how transparent we are here, I’m going to publish a link in the first reply. This link is to all 95,789 of my own events published from T3 Code. This is the entirety of my own analytics data for my real world usage. That’s over 100mb of my own data. I encourage you to read through it. Go through all my events. Seriously. If there’s anything in here that’s identifiable, overly detailed, or otherwise sketchy, tell me. We’re happy to adjust accordingly. As far as I know, no open source CEO has published 100% of their own data before. I hope this helps show just how far we’re going to make T3 Code a transparent, high quality, world class open source experience. — Theo – t3.gg (@theo) November 24, 2026

O que mudou e como desligar a telemetria

A correção deixa de ler as contas do Codex e do Claude Code e passa a usar um identificador aleatório, criado no momento da instalação. A versão estável 0.1.12, lançada a 25 de novembro, é a que traz esta alteração.

A equipa publicou também o seu próprio registo de utilização, como prova de transparência. Ainda assim, a telemetria continua ativa por defeito e não há nenhum interruptor nas definições da aplicação.

Para a desligar, é preciso definir a variável T3CODE_TELEMETRY_ENABLED=false antes de abrir o programa. Nas empresas, os administradores podem aplicar uma política com a opção “telemetry: false”.

Código aberto é sinónimo de privacidade?

O caso mostra que um projeto open source pode recolher dados sem que a maioria dos utilizadores se aperceba. O VS Code, da Microsoft, também inclui telemetria, e quem a quer evitar costuma optar pelo VSCodium.

Em 2024, a backdoor descoberta no xz deixou um aviso semelhante. Um colaborador passou dois anos a contribuir para o projeto sem levantar suspeitas, até um engenheiro da Microsoft reparar que o SSH demorava mais 500 milissegundos.

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