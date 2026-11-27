O Office 2021 continua a abrir, a gravar e a imprimir como no primeiro dia. A diferença não se vê. Desde 13 de outubro de 2026 a Microsoft deixou de lhe publicar correções de segurança, e não há prolongamento nem plano pago para quem queira mais tempo. Cada falha descoberta a partir daqui fica por tapar. Para quem trabalha com anexos de terceiros todos os dias, é o momento de mudar. Na última semana da Black Friday da Godeal24, a chave digital do Office 2024 Pro Plus custa 21,27€ e a do Windows 11 Pro fica em 12,25€.

A campanha Black Friday da Godeal24 termina a 1 de dezembro e junta chaves digitais de Office, de Windows e de utilitários para PC, com descontos até 90%. Nos packs que juntam sistema e Office, o código a introduzir é o SGO62. Os preços deste artigo são os indicados pela loja a 25 de novembro de 2026 e podem mudar até ao fim da promoção.

O que acabou a 13 de outubro

Acabaram três coisas: as atualizações de segurança, as correções de erros e o apoio técnico da Microsoft. As aplicações não deixam de funcionar e nada desaparece do disco. O risco também não chega de uma vez. Vai crescendo à medida que aparecem falhas novas que já não serão corrigidas nesta versão.

E o Office é uma das portas de entrada preferidas de quem ataca. Uma fatura falsa em Excel, um currículo em Word, um anexo no Outlook. Basta abrir. Num Office atualizado, muitas dessas falhas já estão fechadas quando o ficheiro chega. Num Office parado, ficam abertas. O Office 2019 passou pelo mesmo em outubro de 2025, por isso quem ainda o tem está há mais de um ano nesta situação.

Como saber que versão está instalada

Abrir o Word ou o Excel. Ir a Ficheiro e depois a Conta. Ler o nome do produto, do lado direito, em Informações do Produto.

Se aparecer Office 2021, Office LTSC 2021 ou Office 2019, a versão já não recebe correções. Se aparecer Microsoft 365, é uma subscrição e continua a ser atualizada enquanto estiver paga. No Mac, a informação está no menu Word, em Acerca do Word.

Office 2024 ou Microsoft 365

São dois caminhos diferentes. O Office 2024 Pro Plus paga-se uma vez e fica instalado no computador. Traz Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e OneNote, e tem suporte da Microsoft até outubro de 2029. São quase quatro anos de atualizações por 21,27€. Quem tem vários computadores em casa ou num pequeno escritório pode optar pelo pacote de cinco PC, que baixa o preço para 18,85€ por máquina.

O Microsoft 365 funciona por subscrição anual. Está sempre na versão mais recente e junta espaço no OneDrive, o que dá jeito a quem trabalha em mais do que um equipamento. Em contrapartida, paga-se todos os anos. Para quem só quer escrever, fazer contas e apresentações no mesmo portátil, o Office 2024 resolve e não volta a pedir dinheiro.

A mudança é também uma boa altura para olhar para o sistema. O Windows 11 Pro traz o BitLocker completo, que protege os ficheiros se o portátil for perdido ou roubado, como explicámos no artigo sobre o BitLocker do Windows 11 Pro.

Chaves digitais Office 2024 e Windows 11 em promoção

Os valores seguintes são os indicados pela Godeal24 para a última semana da campanha.

Office

As versões 2021 e 2019 continuam à venda e funcionam, mas já sem atualizações de segurança. Quem compra agora a pensar nos próximos anos fica melhor servido com o Office 2024.

Windows

Packs de Windows e Office com o cupão SGO62

O pack de Windows 11 Pro e Office 2024 sai por pouco mais do que as duas chaves compradas em separado e resolve de uma vez um computador novo ou reinstalado.

Lotes de chaves para quem prepara muitos computadores

Utilitários para PC

Como usar o cupão SGO62

Abrir o pack pretendido através de um dos links deste artigo. Adicionar ao carrinho e seguir para o pagamento. Introduzir o código SGO62 no campo do cupão. Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar. Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas por email.

Na Godeal24, a chave digital chega por email poucos minutos depois do pagamento, com as instruções de instalação e de ativação. O apoio ao cliente funciona 24 horas por dia, antes e depois da compra, e a loja tem 4,8 estrelas no Trustpilot. Antes de instalar o Office 2024, convém desinstalar a versão antiga. Os documentos ficam onde estão.

A campanha termina a 1 de dezembro de 2026. Depois disso, preços destes só na próxima grande promoção.

Ver a campanha Black Friday da Godeal24

Contacto da Godeal24: service@godeal24.com.