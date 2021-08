Apesar de ser um serviço que se foca muito mais nas versões móveis que tem disponíveis, o WhatsApp tem também clientes dedicados ao desktop e a outras plataformas e sistemas. Esta diversidade é essencial e é parte do seu sucesso.

Com um programa de testes muito ativo e com novas versões constantes, a versão beta é a garantia de qualidade. O WhatsApp resolveu agora abrir ainda mais este seu programa beta e alargá-lo a duas novas plataformas. Assim, o Windows e o macOS já têm acesso à versão beta do serviço.

A aposta do WhatsApp no seu programa de testes tem funcionado de forma muito positiva. É aqui que a empresa detida pelo Facebook coloca para avaliação as novidades que tem em desenvolvimento. A garantia de ser experimentada em situações reais garante a descoberta de problemas.

Com uma presença forte tanto no Android como no iOS, o programa de testes resolveu abrir o leque de propostas. Assim, há agora uma versão desta app beta tanto para o Windows (descarregar aqui) como para o macOS (descarregar aqui). Os utilizadores só precisam de a instalar.

Após instalar, os utilizadores não precisam de realizar qualquer registo no programa beta. A simples utilização desta versão coloca-os a avaliar a nova proposta. Apenas precisam garantir que estão a usar a versão 2.2133.1, pelo menos por agora.

Quem encontrar problemas durante a utilização vai ter um local dentro da app para os reportar. Basta aceder às definições da app e depois escolher a opção para contactar o WhatsApp. Ai devem descrever o problema para depois ser reproduzido, avaliado e resolvido.

Esta primeira versão traz ja mudanças para os utilizadores. A gravação de mensagens áudio está mais rica com a presença das ondas sonoras. Há ainda a possibilidade de ouvir o áudio gravado, uma funcionalidade que está ainda em testes no Android e no iOS.

Esta é mais uma excelente notícia para os utilizadores do WhatsApp. Depois de se saber que a versão para o iPad está quase a chegar, é hora de conhecer e experimentar todas as novidades que forem criadas para a versão desktop do Windows e do macOS.