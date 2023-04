IVACY VPN: proteção e privacidade online para todos

Os avanços tecnológicos transformaram o modo como interagimos com o mundo digital, proporcionando-nos inúmeras oportunidades de acesso a informações e serviços online. No entanto, a crescente preocupação com a privacidade e a proteção leva muitos a procurar soluções eficazes para proteger as suas atividades online. É aí que uma VPN, ou Rede Virtual Privada, pode ser uma ferramenta valiosa. Neste artigo, vamos explorar o que é a IVACY VPN, quem pode beneficiar de uma VPN e também mencionar algumas marcas de serviços pagos de VPN disponíveis no mercado. Aproveite as últimas ofertas: Lifetime Deal.

Como definir o serviço IVACY VPN?

Assim, a IVACY VPN é um fornecedor de serviços de VPN, que oferece uma solução abrangente para proteção e privacidade online.

Então, com uma presença global em mais de 100 servidores espalhados por todo o mundo, a IVACY VPN permite que os seus utilizadores acedam à Internet de forma segura e anónima para terceiros ao ocultar o nosso endereço IP real e encriptando a conexão.

Logo, essas carcaterísticas ajudam tanto a mitigar como a proteger os dados dos utilizadores contra hackers, governos que proíbam a visita de determinadas páginas ou acesso à Interner, ISPs e outras ameaças online, garantindo uma experiência de navegação segura e sem restrições.

Entretanto, mais abaixo iremos falar da nova Lifetime Deal.

Mas ainda não entendi....o que é uma VPN? Proteção e Privacidade online?

Facilmente podemos compreender que uma VPN pode ser uma ferramenta útil para um amplo espectro de utilizadores. Por exemplo, profissionais que precisam aceder a informações confidenciais em redes públicas, como em aeroportos ou cafés, podem usar uma VPN para proteger os seus dados contra acesso não autorizado.

Além disso, todos aqueles e aquelas que se preocupam com a sua privacidade online, como

Ativistas políticos ou não políticos,

Jornalistas,

Qualquer utilizador preocupado com a coleta de dados por parte de terceiros,

Verificamos que é muito simples utilizar uma VPN para ocultar sua identidade e proteger suas atividades online.

Streaming: pode a Ivacy VPN desbloquear a Netflix ou outros?

A Ivacy VPN tem servidores de streaming especializados para diferentes plataformas de conteúdo. Normalmente, isso significa que não deverá ter problemas enquanto assiste aos seus filmes e programas favoritos.

A VPN consegue desbloquear o catálogo Netflix US. Para a grande maioria de utilizadores, isso é mais do que suficiente. Mas existem outros catálogos a desbloqueio, basta ir tentando e experimentado.

O mesmo pode ser dito sobre o BBC iPlayer. Os tempos de conexão são rápidos e o YouTube consegue transmitir em HD.

Em suma, Ivacy VPN pode desbloquear mais do que algumas plataformas, mas pode ficar melhor, e certamente isso acontecerá.

Torrents com a Ivacy VPN são seguros?

A Ivacy é uma VPN perfeitamente adequada para torrents pois permite a ligação P2P em todos os seus 5700 servidores.

Contudo, tal como com o streaming, a velocidade vai depender de cada um dos servidores à disposição, podem existir aqui alguma variação.

Uma coisa é clara, porém - os torrent com a Ivacy VPN são seguros. Graças à encriptação de grau militar e a uma rígida política de no-log, não há forma das nossas atividades P2P poderem ser associadas á nossa conta.

Além disso, a funcionalidade Secure Download verifica automaticamente os ficheiros por malware, proporcionando uma proteção extra.

A Ivacy VPN não oferece um proxy SOCKS5 gratuito, mas pode utilizar o túnel dividido no Windows e Android. Não é necessariamente o mais conveniente, mas faz o trabalho com sucesso.

A partir de que preços está disponível a Ivacy VPN? Conheça o Lifetime Deal

A Ivacy VPN oferece planos de assinatura flexíveis, começando a partir de apenas US$1,00 por mês, permitindo que os usuários tenham acesso a todos os recursos da VPN a um preço acessível. A Ivacy VPN oferece três opções de assinatura, que variam conforme o tempo de uso. Os preços incluem:

Subscrição por 1 mês: US$9,95/mês

Subscrição por 1 ano: US$3,50/mês

Subscrição por 5 anos: US$1,00/mês (inclui 2 Teras de alojamento na cloud e ainda a app Premium Password Manager)

Parece que vale apenas aproveitar a oferta de 1 euro/mês

Porque devo evitar serviços de VPN gratuitos?

Na verdade, existem várias razões pelas quais pode não ser recomendado utilizar um serviço de VPN (Rede Virtual Privada) que não seja pago.

Abaixo deixamos alguns pontos que se podem considerar:

A segurança é uma das principais razões para se usar uma VPN. No entanto, serviços de VPN gratuitos muitas vezes não oferecem o mesmo nível de segurança que serviços pagos. Isso pode resultar em fuga de dados, como informações de login e dados de navegação, o que pode comprometer a sua privacidade online, Política de registos de logs: Muitos serviços de VPN gratuitos registam as atividades de navegação dos utilizadores e vendem esses dados a terceiros, como por exemplo anunciantes. Isso vai contra o propósito de utilizar uma VPN para proteger a privacidade online, uma vez que os nossos dados estão a ser coletados e partilhados sem o nosso consentimento,

Muitos serviços de VPN gratuitos registam as atividades de navegação dos utilizadores e vendem esses dados a terceiros, como por exemplo anunciantes. Isso vai contra o propósito de utilizar uma VPN para proteger a privacidade online, uma vez que os nossos dados estão a ser coletados e partilhados sem o nosso consentimento, Velocidade e largura de banda limitadas: Os serviços de VPN gratuitos geralmente possuem limitações de velocidade e largura de banda, o que pode afetar a qualidade da nossa conexão à Internet. Isso pode resultar em velocidades de navegação mais lentas, downloads demorados e streaming de vídeos de baixa qualidade,

Os serviços de VPN gratuitos geralmente possuem limitações de velocidade e largura de banda, o que pode afetar a qualidade da nossa conexão à Internet. Isso pode resultar em velocidades de navegação mais lentas, downloads demorados e streaming de vídeos de baixa qualidade, Falta de suporte técnico: A maioria dos serviços de VPN pagos oferece suporte técnico ao cliente, o que pode ser útil em caso de problemas ou dúvidas sobre a configuração ou uso da VPN. Por outro lado, serviços de VPN gratuitos geralmente não oferecem suporte técnico, o que pode dificultar a resolução de problemas em caso de necessidade,

A maioria dos serviços de VPN pagos oferece suporte técnico ao cliente, o que pode ser útil em caso de problemas ou dúvidas sobre a configuração ou uso da VPN. Por outro lado, serviços de VPN gratuitos geralmente não oferecem suporte técnico, o que pode dificultar a resolução de problemas em caso de necessidade, Reputação duvidosa: Muitos serviços de VPN gratuitos têm uma reputação duvidosa, com relatos de práticas comerciais anti éticas, coleta de dados abusiva e até mesmo atividades ilegais. Ao utilizar um serviço de VPN não pago, o utilizador pode estar a arriscar lidar com um serviço que não é confiável em termos de privacidade e segurança,

Muitos serviços de VPN gratuitos têm uma reputação duvidosa, com relatos de práticas comerciais anti éticas, coleta de dados abusiva e até mesmo atividades ilegais. Ao utilizar um serviço de VPN não pago, o utilizador pode estar a arriscar lidar com um serviço que não é confiável em termos de privacidade e segurança, Limitações de recursos: Os serviços de VPN gratuitos geralmente têm menos recursos em comparação com serviços pagos. Isso pode incluir menos servidores disponíveis em diferentes localizações, menor quantidade de protocolos de segurança suportados, e falta de recursos avançados, como bloqueio de malware e proteção contra fugas de DNS.

Em resumo, embora os serviços de VPN gratuitos possam ser atraentes devido à falta de custo, regra geral não oferecem o mesmo nível de segurança, privacidade, velocidade e suporte técnico que os serviços de VPN pagos.

É importante considerar cuidadosamente os riscos associados ao uso de uma VPN gratuita e escolher um serviço de VPN confiável e pago,isto tudo se estiver preocupado com a proteção da sua privacidade e segurança online, claro.

Mas, que outras VPN's podem ser alternativa?

Não obstante, à parte da IVACY VPN, existem muitas outras marcas de serviços pagos de VPN no mercado que oferecem recursos e funcionalidades exclusivas para proteção e privacidade online.

Podemos deixar aqui alguns exemplos, mas cabe sempre ao utilizador a decisão final::

NordVPN: É uma dos fornecedores de VPN mais populares do mercado, oferecendo uma ampla gama de servidores em todo o mundo, com suporte a torrenting, criptografia de alto nível e uma política rigorosa de no-log. Além disso, o NordVPN oferece uma interface de utilizador intuitiva e fácil de usar, tornando-o uma escolha popular entre os utilizadores de VPN.

ExpressVPN: Podemos dizer que também é um fornecedor conhecido no mercado, especialmente graças à sua velocidade e desempenho fiáveis.. Com servidores em mais de 160 locais em todo o mundo, a ExpressVPN oferece uma conexão rápida e segura para atividades online, incluindo streaming, jogos e torrenting. Além disso, a ExpressVPN também é conhecido pela sua política de não registos e de possuir uma interface de utilizador amigável.

Conclusão

Em resumo, sem dúvida que uma VPN é uma ferramenta valiosa para proteção e privacidade online.

Neste caso, podemos dizer de forma clara e inequívoca que a IVACY VPN é uma opção fiável que oferece recursos abrangentes de proteção e privacidade, permitindo que os utilizadores naveguem na Internet de forma segura e anónima.