Identidade gamer: o avatar, o nick e o presente para quem joga

A identidade gamer vê-se em coisas pequenas. A cara da personagem, o nick que acompanha alguém há dez anos, o papel que se assume sempre no grupo. Dizem qualquer coisa sobre a pessoa e deixam espaço para inventar. Os estudos sobre avatares ligam a criação de personagens à autoexpressão, às relações sociais e à exploração da identidade.

Oferecer um jogo a quem joga é um risco. Crédito é mais seguro. Uma opção flexível: Comprar Razer Gold dá acesso a cartões-presente digitais ou PIN que somam crédito virtual a uma conta Razer Gold. Serve para jogos e conteúdos compatíveis, por isso convém saber antes a moeda, a região e o que a pessoa costuma comprar.

Avatar e nick

O avatar pode parecer-se com o jogador, ser uma versão melhorada ou uma experiência sem nada a ver. A investigação liga a identificação com o avatar à autoexpressão e às relações sociais. Mostra um estado de espírito ou uma vontade. Retrato fiel é que não é.

O nick faz outro trabalho. Um nome de utilizador, um género preferido e presença regular dão aos amigos um ponto de referência. Numa comunidade, é assim que se lembra com quem se joga e o que se passou. Indica um lugar no grupo, mais nada.

Jogar com os outros

Os números são dos EUA. Num inquérito do Pew Research Center de 2023 a adolescentes dos 13 aos 17 anos que jogam, 89% disseram jogar com outras pessoas, ao vivo ou online, e 47% fizeram um amigo online por causa de um jogo. Outros 47% sentem que os jogos ajudaram as amizades, e 41% que ajudaram a trabalhar com os outros.

Só vale para quem respondeu, não para todos os jogadores. Mas explica porque é que um jogo partilhado ou um ritual de grupo ganham peso entre amigos. Por isso é que um presente ligado a esse interesse costuma acertar.

O que saber antes de oferecer Razer Gold

Primeiro equívoco: o Razer Gold é crédito virtual para jogos e parceiros de entretenimento compatíveis. Não é cartão-presente para hardware da Razer. Quem o recebe escolhe no que gasta.

Depois, a região. O Razer Gold funciona com várias regiões e moedas e as regras de resgate mudam de mercado para mercado.

Jogos e crédito compram-se nas lojas oficiais ou em marketplaces. A Eneba vende chaves de jogos, cartões-presente e outros produtos digitais para várias plataformas e regiões, e as páginas de produto indicam a região e o tipo de produto, com vendedores verificados. Falta confirmar se a região bate certo com a conta de quem vai receber. Se quiser perceber melhor porque é que certos jogos agarram tanta gente, já escrevemos sobre isso.