O Office 2021 deixou hoje de receber atualizações

Chegou o dia. A partir de hoje, 13 de outubro, a Microsoft deixa de corrigir falhas no Office 2021, e o fim do suporte do Office 2021 apanha toda a família, do Word ao Visio. Desta vez também não há atualizações alargadas pagas, como aconteceu com o Windows 10. Quem quer continuar com um Office de compra única tem como sucessor natural o Office 2024, e na GoodOffer24 é possível comprar chave digital Office 2024 por 17,8€.

A promoção de outono da loja funciona com o cupão TT30, que aplica 30% de desconto às chaves digitais de Windows e Office selecionadas. Uma Windows 11 Pro chave original fica em 23,1€, e todas as ofertas estão na página da GoodOffer24. Os preços estavam disponíveis à data de publicação e podem mudar durante a campanha.

O que acaba hoje, e o que continua

O fim abrange o Word 2021, o Excel 2021, o PowerPoint 2021, o Outlook 2021, o OneNote 2021, o Access 2021, o Publisher 2021, o Project 2021 e o Visio 2021, tanto nas versões vendidas a particulares como nas edições LTSC usadas pelas empresas.

Convém, no entanto, desfazer um equívoco: os programas não deixam de abrir. Os documentos continuam lá e tudo funciona amanhã como funcionava ontem. O que termina são as correções de segurança, as correções de erros e o apoio técnico por telefone ou chat. O Microsoft Update simplesmente deixa de entregar atualizações para o Office 2021.

Porque é que isto não é só um pormenor

Um programa que continua a funcionar parece não ter problema nenhum, e durante uns meses é provável que não aconteça nada. O risco está no que vem depois. Os documentos do Word e do Excel continuam a ser uma das formas mais usadas para fazer chegar código malicioso a um computador, quase sempre através de um anexo de email com ar inofensivo.

Quando surgir uma falha nova no Office, e surgem várias por ano, as versões suportadas recebem a correção no Patch Tuesday seguinte. O Office 2021 fica de fora. Para um utilizador doméstico cuidadoso, o risco é moderado. Já numa empresa, sobretudo com dados de clientes, manter software sem suporte pode tornar-se difícil de justificar perante uma auditoria ou uma seguradora.

Não é a única mudança deste dia

A data não foi escolhida ao acaso. Hoje também termina o suporte do Windows 11 24H2 nas edições Home e Pro, e o Microsoft 365 no Windows 10 fica congelado na versão 2608 para quem está no Canal Empresarial Mensal. Ou seja, para muitos computadores este é um bom momento para arrumar a casa de uma vez, do sistema operativo ao Office.

Office 2024 ou Microsoft 365?

São duas formas diferentes de ter o mesmo conjunto de aplicações, e nenhuma é melhor para toda a gente.

O Office 2024 é de compra única, inclui Word, Excel, PowerPoint e Outlook, e tem atualizações de segurança garantidas até 9 de outubro de 2029. Em contrapartida, não ganha funcionalidades novas.

O Microsoft 365 é uma subscrição: recebe novidades todos os meses, inclui armazenamento no OneDrive e o Copilot, mas obriga a um pagamento contínuo.

Para quem estava satisfeito com o Office 2021, a passagem para o Office 2024 é a mais natural. A interface é praticamente a mesma, os ficheiros são os mesmos e não há nada para reaprender. Por outro lado, quem já sentia falta de trabalhar com outras pessoas no mesmo documento em tempo real pode ter aqui uma boa razão para experimentar a subscrição.

Chave digital Office 2024 e restantes preços da campanha

Os valores abaixo estavam disponíveis à data de publicação, com o cupão indicado em cada produto, e podem mudar enquanto a campanha estiver ativa.

Office 2024

MS Office 2024 Professional Plus, chave digital global: 17,8€ com o cupão TT30

Windows

Versões anteriores do Office

Packs Windows e Office

Outras ferramentas

Como utilizar o cupão TT30

Abrir o produto através de um dos links deste artigo, por exemplo o da chave digital Office 2024. Adicionar ao carrinho e avançar para o pagamento. Introduzir o código TT30 no campo do cupão. No CCleaner, no Canva Pro e no Gemini Pro, o código a usar é o TT10. Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar. Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas pela loja.

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